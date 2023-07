Americká kapela OneRepublic vystoupila na festivalu Colours of Ostrava

Hudební festival Colours of Ostrava (20. ročník), 19. července 2023, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava. OneRepublic.

Ostrava - Americká kapela OneRepublic v čele se zpěvákem a skladatelem Ryanem Tedderem dnes vystoupila na festivalu Colours of Ostrava. Jedná se o hlavní hvězdu 20. ročníku akce. V Ostravě poprocková skupina zahrála poprvé, což zpěvák v úvodu koncertu zmínil. V Česku se už ale v minulých letech objevila několikrát, především v Praze. Prostor před hlavní scénou ostravské přehlídky se začal plnit už dlouho před začátkem koncertu. Podle odhadů ČTK jej pak sledovalo okolo 30.000 návštěvníků.

Své fanoušky kapela nenechala čekat. Dokonce svůj 90 minut trvající koncert zahájila o několik minut dříve, než bylo původně plánováno. Zpěvák po dvou úvodních skladbách promluvil několik vět česky. Když pak přešel do angličtiny, zmínil, že už jako malý chlapec často do Česka jezdil. "Měl jsem tady část rodiny. Jezdil jsem do České republiky ještě dříve, než jsem dostal řidičský průkaz," řekl.

Mluvčí festivalu Jiří Sedlák uvedl, že OneRepublic si vydobyla místo jedné z nejúspěšnějších současných světových kapel. Kromě slavných hitů jako Secrets či Apologize zazněly v Ostravě i skladby z poslední nahrávky. Loni v únoru kapela vydala singl West Coast poutající na šesté studiové album. Jejich skladba I Ain't Worried se ve stejném roce objevila také na soundtracku k filmu Top Gun: Maverick.

Ředitelka festivalu Zlata Holušová už dříve uvedla, že OneRepublic jsou jednou ze současných globálně nejúspěšnějších kapel. "Svědčí o tom jak vyprodaná stadionová turné, tak i miliardová přehrání jejich nejslavnějších hitů. Jako autor za nimi stojí především zpěvák, multiinstrumentalista a frontman Ryan Tedder. Vedle vlastní kapely také skládá pro Beyoncé, Eda Sheerana nebo Paula McCartneyho. Navíc je vyhledávaným autorem skladeb k filmům a seriálům," řekla.

Během ostravského koncertu zazněla i skladba Love Runs Out, ke které při svém dřívějším pobytu v České republice Tedder a OneRepublic nahráli vokály, bicí a basovou kytaru ve Studiu Faust Records v Praze. Tam se OneRepublic poprvé představili v roce 2008 v O2 areně jako předskokan na koncertu Lennyho Kravitze. Pak se do hlavního města kapela vrátila ještě několikrát. Například v roce 2014 na ně do zaplněné O2 areny dorazilo 12.000 lidí. Dnes jich bylo výrazně více.

Na festivalu se letos představí 110 vystupujících. Sedm desítek z nich přijede ze zahraničí, konkrétně z 30 zemí. Vystoupí třeba Niall Horan, bývalý člen skupiny One Direction, americký rapper Macklemore, legenda brazilské hudby na rozlučkovém turné Gilberto Gil, britská dvojice Sleaford Mods a další. Z českých interpretů vystoupí Lenka Dusilová či Ewa Farna.

Společně s festivalem se uskuteční šestý ročník mezinárodního diskusního fóra Meltingpot. Na festival letos dorazí i prezident Petr Pavel. Na Meltingpotu vystoupí 21. července ve speciálním vydání politického podcastu Kecy & Politika Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose. Debata se uskuteční živě v Aule Gong. Vstupenky na ni jsou už vyprodané.