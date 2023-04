Americká golfistka Vuová vyhrála v Houstonu poprvé major, Kordová byla třetí

Houston/Avondale - Vítězkou golfového turnaje Chevron Championship v Houstonu se stala Američanka Lilia Vuová a získala první titul na majoru. V dodatečném rozstřelu na první jamce pětadvacetiletá hráčka porazila krajanku Angel Yinovou. Třetí skončila americká golfistka českého původu Nelly Kordová, které unikla účast v play off o jednu ránu. Američtí golfisté Nick Hardy a Davis Riley vyhráli turnaj dvojic v Avondale. Pro oba hráče, kteří jsou dlouholetými kamarády, šlo o první titul na okruhu PGA v kariéře.

Světová dvojka Kordová si posteskla, že měla v průběhu celého turnaje potíže s patováním. "Trochu mě to zradilo. I když jsem předvedla i nějaké dobré paty, minula jsem pár takových, které obvykle dávám. Celkově mám na čem pracovat. Ale byl to první major v sezoně a nebylo to špatné. Snad mám na čem stavět," uvedla olympijská vítězka a dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy podle agentury Reuters.

Vuová vyhrála svůj druhý turnaj LPGA, poprvé se jí to povedlo v únoru v thajské Pattayi. Za triumf v Houstonu inkasovala 765.000 dolarů (přes 16 milionů korun). I když se Chevron Championship přesunul z kalifornského Rancho Mirage na houstonské hřiště The Woodlands, dodržela vítězka tradici a skočila na oslavu do jezírka u 18. jamky.

"Když jsme tudy šli během tréninkového kola (s caddiem Colem Pensantim), mluvili jsme o tom. Skočila bys? Jo, když vyhraju, tak tam samozřejmě skočím," uvedla Vuová, která před turnajem figurovala na 172. místě světového žebříčku. "Myslím, že jsem právě ušla dlouhou cestu. Mám velkou radost z toho, kam jsem se dostala. Moc si toho cením," konstatovala.

Američtí golfisté Nick Hardy a Davis Riley vyhráli turnaj dvojic v Avondale. Pro oba hráče, kteří jsou dlouholetými kamarády, šlo o první titul na okruhu PGA v kariéře.

Hardy s Rileym dosáhli vítězství rekordním výkonem 258 ran. O jeden úder vylepšili dosavadní maximum, o nějž se při loňském triumfu postarali jejich krajané Patrick Cantlay s Xanderem Schauffelem.

V Avondale Hardy s Rileym zvítězili s náskokem dvou ran před kanadskou dvojicí Adam Hadwin, Nick Taylor. Za triumf každý dostal prémii 1,24 milionu dolarů (26,6 milionu korun) a opasek z aligátoří kůže.

Výsledky ženského golfového majoru Chevron Championship

(par 72, dotace 5,1 milionu dolarů)

1. Vuová 278 (68+69+73+68) v rozstřelu na 1. jamce, 2. Yinová 278 (69+70+67+72), 3. N. Kordová (všechny USA) 279 (68+70+70+71), 4. Tchitikulová (Thaj.) 280 (70+71+68+71), Kim A-lim 280 (71+65+72+72), Amy Jang (obě Korea) 280 (73+69+65+73), Valenzuelaová (Švýc.) 280 (72+67+68+73), Corpuzová (USA) 280 (72+67+67+74).

Výsledky golfového turnaje Zurich Classic série PGA Tour v Avondale

(dotace 8,6 milionu dolarů, par 72)

1. Hardy, Riley (USA) 258 (64+66+63+65), 2. Taylor, Hadwin (Kan.) 260 (66+67+64+63), 3. Clark, Hossler (USA) 261 (61+67+62+71), 4. Schauffele, Cantlay (USA) 262 (67+63+66+66) a NeSmith, Moore (USA) 262 (64+66+63+69).