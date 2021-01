Americká ekonomika ve čtvrtletí zvolnila růst na čtyři procenta

Washington/New York - Americká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí rostla v přepočtu na celý rok tempem čtyř procent, a výrazně tak zvolnila z předchozího čtvrtletí, kdy hrubý domácí produkt (HDP) vykázal v přepočtu na celý rok vzestup o 33,4 procenta. V prvním rychlém odhadu to dnes oznámilo americké ministerstvo obchodu. Za celý rok, který citelně poznamenala pandemie, pak největší ekonomika světa vykázala propad o 3,5 procenta. To je nejvíce za 74 let, respektive od konce druhé světové války.

Masivní růst ve třetím kvartálu rovněž ovlivnila pandemie. Ekonomika se totiž v té době vzpamatovávala z rekordního propadu, který ve druhém čtvrtletí dosáhl v přepočtu na celý rok 33,4 procenta. Výsledek za čtvrté čtvrtletí je ale zhruba v souladu s odhady analytiků v anketě agentury Reuters, kteří růst o čtyři procenta očekávali. Jiní analytici čekali růst o trochu vyšší.

Výhled na první měsíce letošního roku není příliš optimistický. Objevují se totiž další případy nákazy koronavirem a začínají se šířit nové mutace viru. "V prvním čtvrtletí 2021 bude růst patrně velmi slabý, v přepočtu na celý rok méně než jedno procento," upozornil hlavní ekonom společnosti PNC Financial Services Gus Faucher.

Ve Spojených státech se vývoj HDP vykazuje jinak než v zemích Evropské unie. Ve třetím čtvrtletí ekonomika EU podle statistického úřadu Eurostat vzrostla proti předchozím třem měsícům o 11,5 procenta, zatímco v USA by za použití stejné metodiky růst činil 7,4 procenta. Meziročně pak ekonomika EU ve třetím čtvrtletí vykázala propad o 4,2 procenta, zatímco v USA propad činil 2,9 procenta.

Loni na jaře se začal ve světě šířit nový typ koronaviru, který ovlivnil ekonomickou aktivitu ve většině zemí. Kvůli pandemii musely zavřít obchody i část továren, což způsobilo, že bez práce zůstaly miliony Američanů. Skoro deset milionů jich nové místo stále nenašlo a více než 400.000 lidí v USA koronavirové nákaze podlehlo.

Pandemie ukončila rekordní expanzi americké ekonomiky, která trvala skoro 11 let. Loňský propad HDP je přitom první od roku 2009, kdy americká ekonomika klesla o 2,5 procenta. Tehdy byla v recesi kvůli globální finanční krizi, která naplno propukla o rok dříve po pádu investiční banky Lehman Brothers.

Výraznější hospodářský propad Spojené státy zaznamenaly za rok 1946, kdy se ekonomika vzpamatovávala z dopadů druhé světové války a kdy HDP klesl o 11,6 procenta. V zaznamenané historii byl nejhorší rok 1932, kdy ekonomika v reakci na velkou hospodářskou krizi klesla o 12,9 procenta. Současná pandemie tak způsobuje mnohem větší hospodářské problémy, než všechny tyto události v minulosti.