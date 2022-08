Americká ekonomika ve čtvrtletí po zpřesnění dat klesla jen o 0,6 procenta

Washington - Americká ekonomika ve druhém čtvrtletí klesla v přepočtu na celý rok o 0,6 procenta. Ve zpřesněné zprávě to dnes oznámilo americké ministerstvo obchodu. Je to lepší výsledek, než uváděl rychlý odhad zveřejněný před měsícem, podle nějž se hrubý domácí produkt (HDP) snížil o 0,9 procenta. To bylo pro trhy překvapivé, analytici totiž původně čekali růst.

V prvním čtvrtletí největší ekonomika světa zaznamenala v přepočtu na celý rok propad o 1,6 procenta. Dvě čtvrtletí poklesu za sebou se obvykle považují za technickou recesi, není to ale její definitivní ukazatel.

Ekonomové v anketě agentury Reuters s lepším výsledkem proti rychlému odhadu počítali. Domnívali se, že pokles dosáhne 0,8 procenta.

Většina ekonomů pochybuje, že ekonomika je na cestě do recese. Trh práce je totiž ve velmi dobré kondici, firmy dál nabírají zaměstnance, míra nezaměstnanosti je nízká a počet volných pracovních míst vysoký. Na maximu zhruba za 40 let je ale míra inflace, která v červenci sice mírně klesla, pořád ale činí 8,5 procenta. Nepříznivě tak doléhá jak na spotřebitele, tak na podniky.

Americká centrální banka (Fed) už letos několikrát zvýšila svou základní úrokovou sazbu, naposledy o tři čtvrtě procentního bodu do pásma 2,25 až 2,50 procenta. V pátek promluví na každoročním sympoziu v Jackson Hole ve státě Wyoming šéf Fedu Jerome Powell a investory zajímá, zda se nějak změnil jeho názor na další vývoj inflace a na postup Fedu.

HDP měří celkovou produkci zboží a služeb za dané období. Ve Spojených státech se HDP vykazuje podle jiné metodiky než v Evropě, kde se nepoužívá přepočet na celý rok, ale změna proti předchozím třem měsícům a pak změna proti stejnému období předchozího roku.

Statistický úřad Eurostat v červenci uvedl, že ekonomika Evropské unie ve druhém čtvrtletí vzrostla proti předchozím třem měsícům o 0,6 procenta. Za Spojené státy Eurostat uváděl podle srovnatelné metodiky pokles o 0,2 procenta.