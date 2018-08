Washington/Damašek - Zpráva, že americká delegace navštívila v červnu Damašek a jednala se syrskými představiteli, neodráží realitu, uvedla dnes mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauertová. O setkání informovala agentura Reuters s odkazem na nejmenované zdroje a napsal o něm i libanonský list Al-Achbár, který je blízký libanonskému šíitskému hnutí Hizballáh. Damašek podle listu spolupráci s Američany odmítl a požadoval jejich stažení ze Sýrie.

"Neodráží to žádnou realitu, které jsme si vědomi," uvedla Nauertová. "Tu zprávu jsme viděli. Neodráží to, co americká vláda v tuto chvíli sleduje...Nejsem si vědoma existence podobného setkání," dodala.

Dva anonymní americké zpravodajské zdroje v rozhovoru s Reuters uvedly, že jednání se měla týkat zejména boje proti teroristické organizaci Islámský stát (IS), chemických zbraní a jejich užívání ze strany Damašku. Obě strany spolu rovněž údajně hovořily o americkém novináři Austinu Ticeovi, kterého podle Washingtonu drží v zajetí Damašek, nebo jeho spojenci.

Americká delegace podle listu Al-Achbár požádala o stažení íránských sil, které jsou spojencem Damašku, z jižní Sýrie. Zároveň USA podle listu Damašek požádaly o informace týkající se teroristických skupin v Sýrii a jejich zahraničních bojovníků a daly najevo, že chtějí být zapojeny do obchodu s ropou na východě Sýrie.

tes lsk