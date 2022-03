Americká delegace podle tisku zkusí oslabit spojenectví Caracasu a Moskvy

Washington - Delegace vysoce postavených amerických představitelů odcestovala v sobotu do Venezuely, kde se má setkat se zástupci vlády prezidenta Nicoláse Madura. Cílem je zjistit, zda je Caracas připraven odvrátit se od úzkých vazeb na Rusko uprostřed ruské invaze na Ukrajinu, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj, obeznámený s celou situaci.

Jde o americkou návštěvu na dosud nejvyšší úrovni od přerušení diplomatických vztahů a uzavření amerického velvyslanectví v Caracasu v roce 2019, po obvinění ze zfalšování voleb. Maduro je dlouholetým spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina. Ale ruský vpád na Ukrajinu přiměl Spojené státy přehodnotit vztahy s Putinovými spojenci v Latinské Americe, poznamenal list The New York Times (NYT). Předmětem jednání americké delegace by podle něj mohlo být zmírnění sankcí na vývoz venezuelské ropy, představující hlavní zdroj příjmů Caracasu.

Když USA a jejich spojenci začali zvažovat sankce postihující ruský export ropy a plynu, aby potrestaly Moskvu za devastaci Ukrajiny, prominentní hlasy spojené s oběma hlavními americkými politickými stranami poukazovaly na Venezuelu jako na potenciální náhradu, upozornil NYT.