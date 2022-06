Americká basketbalová hvězda Grinerová bude ve vazbě v Rusku nejmíň do července

Moskva - Ruský soud opět prodloužil americké basketbalistce Brittney Grinerové vyšetřovací vazbu, a to až do 2. července. Dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa byla zadržena 17. února krátce před ruskou invazí na Ukrajinu na letišti v Moskvě a čelí obvinění z pašování drog. Za to jí hrozí až desetileté vězení.

Čtyřnásobná vítězka Evropské ligy s Jekatěrinburgem u sebe měla náplně do elektronických cigaret s hašišovým olejem. Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že byla zadržena neoprávněně. O její propuštění usilují diplomaté.

Jednatřicetiletá basketbalistka získala s Phoenixem v roce 2014 titul ve WNBA. Během přestávky americké soutěže nastupovala za Jekatěrinburg a zadržena byla na cestě do USA , kde měla začít s týmem Mercury přípravný kemp.

O prodloužení vazby informovala agentura TASS.