Americká armáda preventivně zakázala lety vrtulníků Chinook kvůli požárům motorů

Washington - Americká armáda dnes preventivně zakázala lety všech vrtulníků Chinook kvůli několika případům požáru motoru. Jde o jednotky případů, při kterých nebyl nikdo zraněn. Zákaz míří na stroje vyrobené společností Boeing a vybavené motory firmy Honeywell International. S odkazem na představitele armády o tom dnes informoval list The Wall Street Journal (WSJ).

Vedení armády zakázalo lety stovek strojů "z velké opatrnosti". Technici kontrolují více než 70 vrtulníků, které obsahují součástku, která může být za požáry potenciálně zodpovědná.

Vrtulníky Chinook používá americká armáda už od 60. let 20. století. Pokud by zákazy letů trvaly delší dobu, mohlo by to způsobit zásadní logistické problémy, píše WSJ.

"Bezpečnost našich vojáků je pro armádu nejvyšší prioritou a my zajistíme, aby naše letouny zůstaly bezpečné a letuschopné," komentovala situaci armádní mluvčí.