Americká armáda do okolí Washingtonu přesunula 1600 vojáků

Washington - Americká armáda oznámila, že na základny v okolí hlavního města Washingtonu přesunula zhruba 1600 vojáků. Informovala o tom dnes agentura Reuters. V úterý prezident Donald Trump nařídil mobilizaci všech dostupných civilních i vojenských sil k zastavení nepokojů, které vypukly kvůli smrti černocha George Floyda.

Mluvčí Pentagonu Jonathan Rath Hoffman uvedl, že armáda přesunula 1600 vojáků do oblasti hlavního města, ale nikoli přímo do metropole. Vojáci jsou na základnách v okolí Washingtonu, jsou ve stavu "zvýšené bdělosti", do operací civilních úřadů se podle mluvčího ale zatím nezapojili.

Podle Hoffmana jsou mezi přesunutými příslušníky americké armády vojenští policisté a ženisté.

V pondělí prezident Trump pohrozil americkým státům a městům, které dostatečně tvrdě nezasáhnou proti násilným demonstracím, že za tímto účelem nasadí armádu. To federální vládě umožňuje takzvaný zákon o vzpouře. Prezidentova slova kritizoval mimo jiné jeho pravděpodobný vyzyvatel v listopadových volbách Joe Biden.

Vlnu protestů ve Spojených státech vyvolala smrt 46letého černocha George Floyda, jemuž 25. května při zatýkání v Minneapolisu ve státu Minnesota klečel na krku zasahující bělošský policista i přesto, že podezřelý opakovaně naříkal, že nemůže dýchat. Policistu Dereka Chauvina už obvinili ze zabití druhého stupně a z vraždy třetího stupně. Nyní je ve vazbě.

V Houstonu přišlo na manifestaci kvůli Floydově smrti 60.000 lidí

Kolem 60.000 lidí se sešlo na pokojné manifestaci v americkém městě Houston, odkud pocházel George Floyd. V texaském městě se bude příští úterý konat také Floydův pohřeb, informovala agentura Reuters. Vesměs pokojné protesty se v úterý večer konaly i v dalších městech USA včetně Washingtonu či Chicaga.

Pochod k uctění Floydovy památky v Houstonu zorganizoval mužův přítel, rapper Trae Tha Truth. Akce se zúčastnil i houstonský starosta Sylvester Turner, šéf místní policie a několik Floydových příbuzných.

Demokratická kongresmanka Sheila Jacksonová Leeová, která zastupuje ve Sněmovně reprezentantů tu část Houstonu, v níž Floyd vyrůstal, shromážděným slíbila, že předloží v parlamentu návrh na policejní reformu.

Floyd žil podle agentury Reuters většinu svého života v houstonské čtvrti Third Ward obývané převážně černochy. Před několika lety se přestěhoval do města Minneapolis za prací.

Právě v Minneapolisu ve státě Minnesota Floyd 25. května zemřel, když jej zatýkal policista. Bělošský strážník mu klečel přes osm minut na krku a nepřestal, i když Floyd opakovaně naříkal, že nemůže dýchat. Policistu Dereka Chauvina už obvinili ze zabití druhého stupně a z vraždy třetího stupně. Nyní je ve vazbě. Další tři policisté, kteří byli na místě, byli propuštěni, zatím ale nečelí žádnému obvinění. Floydova smrt vyvolala protesty po celých Spojených státech.

V úterý večer se lidé na demonstracích sešli například v Chicagu, Miami, Los Angeles či nedaleko Bílého domu ve Washingtonu. V hlavním městě přitom v 19:00 místního času (1:00 SELČ) začal platit zákaz vycházení. Podle agentury DPA zůstali i po začátku zákazu vycházení protestující v centru města.

Na tiskové konferenci v Minneapolisu v úterý večer vystoupila žena, s níž má Floyd dceru. "Jsem tu kvůli svému dítěti a jsem tu kvůli Georgeovi, protože chci, aby se mu dostalo spravedlnosti. Chci pro něj spravedlnost, protože byl dobrý," uvedla Roxie Washingtonová, s níž přišla i Floydova dcera Gianna, které je nyní šest let.