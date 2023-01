Americká Akademie filmového umění a věd zveřejní nominace na 95. Oscary

Los Angeles (USA) - Americká Akademie filmového umění a věd dnes zveřejní nominace na cenu Oscar. Zlatou sošku udělí Akademie letos po pětadevadesáté. Kdo bude mít šanci ji 12. března získat, oznámí dnes dvojice hollywoodských herců Allison Williamsová, hvězda hororového filmu M3GAN (2022), a Riz Ahmed, který za krátkometrážní Dlouhé loučení (2020) sám získal Oscara.

Hvězdným večerem v březnu bude letos už potřetí za svoji kariéru provázet moderátor a komik Jimmy Kimmel, který bezpochyby věnuje alespoň jeden vtip odkazu na oscarový večer roku 2016, kdy byl jako nejlepší film omylem vyhlášen muzikál La La Land místo vítězného dramatu Moonlight, píše kulturní zpravodajský server collider.com. Dnešní vyhlášení nominací bude možné sledovat živě na youtubovém kanále Akademie.

Počty nominací ve 23 kategoriích se liší; rekordní počet filmů, které kdy o zlatou sošku soutěžily v jedné kategorii, je deset. Mnoho zahraničních médií tento týden představovalo své tipy, které filmy budou nominovány a které nakonec zvítězí. Několik snímků se přitom objevovalo ve spekulacích téměř všech kulturních i jiných listů.

Mezi nominacemi v hlavních kategoriích se pravděpodobně objeví komediální drama britského režiséra Martina McDonagha Víly z Inisherinu, životopisný snímek Elvis o stejnojmenném hudebníkovi příjmením Presley Baze Luhrmanna, film cestující napříč žánry Všechno, všude, najednou autorského dua Dana Kwana a Daniela Scheinerta, hudební drama Tár Todda Fielda a částečně autobiografické drama Stevena Spielberga Fabelmanovi. Ačkoliv Akademie obyčejně tolik nepřeje velkorozpočtovým trhákům, například list Vulture dává šanci i filmům Avatar: The Way of Water a Top Gun: Maverick.

Snímků, které si mohou letos dělat naděje na zlatou sošku, je nicméně mnoho; například kritička listu The Guardian Ellen Jonesová věří kostýmům ve snímku Na nože: Glass Onion v hlavních rolích s Danielem Craigem a Edwardem Nortonem, scénáři filmového zpracování Na západní frontě klid německého režiséra Edwarda Bergera nebo Dolly de Leonové ve vedlejší roli v Trojúhelníku smutku.