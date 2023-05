Američany v semifinále MS vyzvou Němci, Kanadu čeká Lotyšsko

Tampere (Finsko) - Souboje zámořských velmocí s dvěma překvapivými semifinalisty se odehrají v sobotu na hokejovém mistrovství světa, které o víkendu vyvrcholí v Tampere. Přemožitelé českého týmu Američané, kteří vyhráli všech osm dosavadních zápasů, vyzvou Němce, jimž se podařilo zaskočit ve skupině skvěle hrající Švýcary. Kanaďané se utkají s Lotyši, kteří jsou mezi nejlepší čtyřkou poprvé.

Američané, kteří byli od roku 2013 čtyřikrát třetí, potvrdili i ve čtvrtfinále proti českým hokejistům svou sílu a zůstali jediným neporaženým týmem na šampionátu. Nepočítaje zlato z roku 1960, kdy se do MS započítávaly výsledky olympijského turnaje ve Squaw Valley, čekají USA na nejcennější medaili z MS již od roku 1933.

Tým cítí, že má velkou příležitost toto čekání ukončit. "Jsme sebevědomí, věříme si tak, jak je to jen možné. Ale víme také, jak obtížné je tenhle turnaj vyhrát. Jak těžké je získat některou z medailí. Ať proti nám stojí kdokoliv, je to semifinalista mistrovství světa. Musíme se soustředit na svou hru. Stejně jako jsme se soustředili hlavně na sebe v dosavadních osmi zápasech," uvedl pro web Mezinárodní hokejové federace kapitán amerického výběru Nick Bonino.

Němci čekají na cenný kov z MS od roku 1953, kdy dosáhli na stříbro. Po vyřazení favorizovaných Švýcarů mají jistotu, že skončí nejhůře čtvrtí, jak se jim to podařilo před dvěma lety v Rize. Věří však, že mohou směle pomýšlet i na premiérové zlato. "Proč bychom nemohli vyhrát ještě další dva zápasy? Možné je všechno," míní útočník Nico Sturm.

Německý tým roste zápas od zápasu. Do turnaje vstoupil třemi porážkami, po nichž neměl na kontě ani bod. Následně ale vyhráli Němci pětkrát po sobě. "Hrajeme tvrdě a snažíme se to soupeři ztížit. Každý hráč - i když je to třeba hráč z útoku - dobře brání, blokuje střely a dělá všechno ve prospěch týmu. Proti USA už jsme tady jeden náročný zápas odehráli, víme, že hodně bruslí. Budeme připravení," prohlásil útočník Dominik Kahun. Ve skupině vyhráli Američané 3:2.

Kanaďané hráli třikrát po sobě finále, pokaždé proti Finům. Do vítězného konce dotáhli svou pouť jednou - před dvěma lety v Lotyšsku. Ve dvou zbývajících případech slavili Seveřané, které tentokrát přehrál výběr kolébky hokeje už ve čtvrtfinále. "Mám pocit, že jsme se letos ujali tak trochu role outsidera. Každý z nás je nadšený a každý přispěl k úspěchu. Střídáme neustále čtyři formace, každý má prostor na ledě a právě to nám pak dodává ohromnou porci energie," vyzdvihl kapitán Tyler Toffoli.

Sám je na druhém MS. V roce 2015 byl součástí mimořádně silného kanadského týmu, který si v Praze došel suverénně pro zlato bez jediného zakolísání. "Tentokrát je to zase trochu jiná zkušenost. Tým, který jsme měli v Praze, byl neuvěřitelný. Tady je zase mnohem mladší. Užili jsme si společně spoustu zábavy a jsme každým dnem lepší a lepší," pochvaloval si Toffoli.

Lotyši se vyřazením Švédů postarali o prvotřídní senzaci. Mezi nejlepší kvarteto se až dosud nikdy neprotlačili. "Myslím, že jsme už pár let věřili, že jsme toho schopni a můžeme to dokázat, ale vždy nám trošku něco scházelo. Dál jsme však věřili, dál jsme si za tím šli a charakter, který má tenhle tým, přinesl výsledek. Teď to bereme krok za krokem. A uvidíme, co se stane dál," uvedl kapitán Kaspars Daugavinš.

Zápas Kanada - Lotyšsko začne ve 13:20, souboj USA - Německo odstartuje o čtyři hodiny později. V neděli uzavřou turnaj závěrečné zápasy o medaile, z nichž vzejde i nový mistr světa, který přijede za rok v roli obhájce na šampionát do Prahy a Ostravy. Poražení semifinalisté nastoupí k utkání o bronz ve 14:20, finále je na programu od 19:20.