Washington - Američtí voliči v úterý rozhodnou, zda demokraté ovládnou některou z komor Kongresu Spojených států, čímž budou moci republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi zkomplikovat zbývající dva roky jeho prvního funkčního období. Průzkumy naznačují, že by demokraté mohli získat kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, případná nízká volební účast ale zase zvýhodní republikány. Trump se do poslední chvíle snaží podporovat republikánské kandidáty a aktivovat své příznivce kontroverzním tématem migrace.

Američané budou 6. listopadu vybírat nejen nové složení 435členné Sněmovny reprezentantů a třetiny stočlenného Senátu, ale také guvernéry ve 36 státech a třech teritoriích, starostu Washingtonu či nové zástupce ve státních zákonodárných sborech. Voliče v řadě států čeká i série referend, například o legalizaci marihuany či daňových otázkách.

Z pohledu federální politiky je ale klíčový výběr zákonodárců do Kongresu, neboť právě o Kongres se Trump opírá. Bez jeho podpory by byl odkázán na vyjednávání s demokraty a na vládu prostřednictvím exekutivních nařízení, tedy dekretů. Ve Sněmovně reprezentantů i Senátu nyní dominují republikáni, což demokratům znesnadňuje jejich opozici vůči Trumpově administrativě.

Demokraté se nadcházející volby pokoušejí změnit na referendum o Trumpovi. Názor na jeho vládu, kterou doprovází řada kontroverzních momentů, totiž rozděluje americkou veřejnost. Zda se demokratům podaří voliče přesvědčit, že Trumpovu administrativu je třeba zablokovat, jisté není.

Z průzkumů vyplývá, že při vyšší volební účasti, kdy k urnám přijdou i méně disciplinovaní chudší voliči klonící se na stranu demokratů, má Demokratická strana velkou šanci na ovládnutí Sněmovny reprezentantů. Z nižší účasti naopak budou těžit republikáni, kteří by tak mohli svou sněmovní většinu udržet. Očekávaná účast nicméně nahrává demokratům.

V Senátu je však situace jiná. Volební model portálu RealClearPolitics ukazuje, že republikáni získají přinejmenším 50 křesel a demokraté 44, souboj o zbývajících šest mandátů je pak natolik těsný, že není možné předem označit vítěze. Ale ani ovládnutí šesti zmíněných křesel demokraty by zablokování republikánů přímo neznamenalo, neboť v případě vyrovnaného hlasování rozhoduje viceprezident Mike Pence, který je z titulu své funkce předsedou Senátu. Do hlasování však může zasahovat jen tehdy, když je nerozhodný výsledek.

Ovládnutí Kongresu demokraty by nejen zvýšilo opoziční tlak na Trumpa, ale demokratům by poskytlo i možnost spustit vůči prezidentově administrativě vyšetřování, upozornila agentura Reuters. To by mohlo vést i k impeachmentu, tedy ústavní žalobě vedoucí k Trumpovu odvolání.

Někdejší demokratický viceprezident Spojených států Joe Biden, o kterém se spekuluje jako o možném prezidentském kandidátovi pro volby v roce 2020, před pokusem zbavit Trumpa moci varuje. Biden chce, aby demokraté nejprve vyčkali na výsledek práce zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který rozplétá kauzu ruského vlivu na prezidentské volby a který se zaměřil na Trumpův štáb.

Trump, který jakoukoli spolupráci s Rusy důrazně popírá, se v posledních dnech soustředí na problematiku migrace. Do USA teď v rámci takzvaných karavan směřuje několik tisíc migrantů ze Střední Ameriky, kteří nyní pochodují Mexikem. Prezident tvrdí, že v karavaně jsou i kriminálníci a že snaha migrantů dostat se přes americkou hranici je v podstatě invazí.

Americké ministerstvo obrany kvůli migrantům rozhodlo tento týden vyslat na hranice 5200 vojáků, na což Trump reagoval tvrzením, že vojáků by nakonec v pomezí mohlo být rozmístěno až 15.000.

Trump označuje migranty, kteří do země pronikají nelegálně, za zásadní nebezpečí pro Spojené státy. Tento týden oznámil, že zvažuje vydání dekretu, který by zablokoval automatické udělování amerického občanství dětem, které se narodí cizincům v USA.