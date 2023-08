Američanka Richardsonová je novou královnou sprintu

Budapešť - Američanka Sha'Carri Richardsonová vyhrála na mistrovství světa v Budapešti běh na 100 metrů v rekordu šampionátu 10,65 sekundy a ukončila sérii jamajských vítězství na nejkratší trati. Sprinterky z karibského ostrova Shericka Jacksonová a Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, jež usilovala o šesté individuální zlato v této disciplíně, skončily až za ní.

Američan Grant Holloway vyhrál závod na 110 metrů překážek a vybojoval třetí zlato v řadě v čase 12,96 sekundy. Soutěž trojskokanů ovládl Hugues Fabrice Zango z Burkiny Faso výkonem 17,64 metru a získal vůbec první atletické zlato pro tuto africkou zemi. Mezi diskaři zvítězil olympijský šampion Daniel Stahl ze Švédska. Obhájce titulu Slovince Kristjana Čeha porazil posledním pokusem dlouhým 71,46 metru.

Spojené státy neměly na stovce vítězku od roku 2017, kdy triumfovala nedávno zesnulá Tori Bowieová. Richardsonová patřila k uchazečkám o zlato už před olympiádou v Tokiu, ale o start ji připravil nález stop marihuany a do Eugene se loni nekvalifikovala. V Budapešti o finále málem přišla. V semifinále zaspala v blocích, nevešla se mezi dvojici přímých postupujících a dál šla jen díky času 10,84. Pro titul a osobní rekord si proto doběhla nezvykle v krajní dráze.

"Řekla jsem si, že jsem přežila ta předchozí kola, abych mohla ve finále předvést to nejlepší, co umím. Byla jsem připravená a jsem šťastná," řekla na tiskové konferenci nová šampionka. "Po boku těchto (jamajských) legend je to prostě neuvěřitelné. Je třeba se nikdy nevzdat, bojovat, soustředit se na sebe, zůstat nohama na zemi. Člověk mívá dobré i špatné dny, ale vždycky bude mít nějaké zítra," dodala.

Loni v Eugene vyhrála popáté Fraserová-Pryceová, která ale letos kvůli zdravotním problémům nebyla v tak oslnivé formě. Doma ji porážela Jacksonová a povedlo se jí to i v Budapešti. Přesto šestatřicetiletá veteránka získala už patnáctou medaili na MS a ve štafetě může přidat další.

"Vzhledem k tomu, jak sezona začala, to není špatné. Jsem ráda za další medaili. Doustovku nepoběžím, abych měla víc odpočinku pro štafetu," řekla Fraserová-Pryceová.

Holloway doplnil zlatý hattrick a napodobil krajana Grega Fostera, jemuž se stejný kousek podařil na konci minulého století. Američané v této disciplíně vyhráli 12 z 19 šampionátů. I v Budapešti byl jejich největším soupeřem překážkář z Jamajky. Olympijský vítěz Hansle Parchment se vklínil na druhé místo a zabránil Američanům, aby obsadili kompletně stupně vítězů.

Třetí zlato Holloway slavil v cíli s třemi zdviženými prsty a skandováním "Raz, dva, tři". "Teď nemám slov. Prvnímu zlatu se nic nevyrovná, ale tohle budu mít uložené v srdci," řekl. V pětadvaceti letech se rozhodně nechystá končit a dodal, že olympijská prohra s Parchmentem je pro něj motivací k přípravě na Paříž.

Zango je trojskanskou stálicí a byl při neúčasti zraněného obhájce titulu Portugalce Pedra Picharda favoritem, ale prosadil se až pátým pokusem, v němž předstihl oba Kubánce. Majitel bronzu z olympijských her a stříbra a bronzu z předchozích šampionátů se tak dočkal nejcennějšího kovu. Další dvě medaile si odvezou Kubánci Lázaro Martínez a Cristian Nápoles, které od sebe dělil jediný centimetr.

Jeden z dalších favoritů Jamajčan Jaydon Hibbert přišel o šanci ještě dříve, než se soutěž rozběhla. Teprve osmnáctiletý talent se letos zlepšil o neuvěřitelných 60 centimetrů na 17,87, ale hned při prvním nepovedeném pokusu se chytil za stehenní sval a už nenastoupil.

Dva nejlepší diskaři současnosti se v dramatickém průběhu přetahovali o vedení. Lídr letošních tabulek Čeh se v závěrečné sérii vyhoupl do čela hodem těsně za sedmdesátimetrovou hranici. Ale Stahl ještě našel sílu na odpověď a vylepšil rekord šampionátu. Zopakoval si tak triumf z roku 2019 z Dauhá. Bronz si zajistil Litevec Mykolas Alekna, jehož otec Virgilius slavil dvakrát zlato na MS v letech 2003 a 2005 a stal se i dvakrát olympijským vítězem.

Finále:

Muži:

110 m př.: 1. Holloway (USA) 12,96, 2. Parchment (Jam.) 13,07, 3. Robert 13,09, 4. Crittenden (oba USA) 13,16, 5. Izumija (Jap.) 13,19, 6. Zhoya (Fr.) 13,26.

Trojskok: 1. Zango (Burk. Faso) 17,64, 2. Martínez 17,41, 3. Nápoles (oba Kuba) 17,40, 4. Ču Ja-ming (Čína) 17,15, 5. Triki (Alž.) 17,01, 6. Fang Jao-čching (Čína) 17,01.

Disk: 1. Stahl (Švéd.) 71,46, 2. Čeh (Slovin.) 70,02, 3. Mykolas Alekna (Lit.) 68,85, 4. Denny (Austr.) 68,24, 5. Dacres (Jam.) 66,72, 6. Gudžius (Lit.) 66,16.

Ženy:

100 m: 1. Richardsonová (USA) 10,65, 2. Jacksonová 10,72, 3. Fraserová-Pryceová (obě Jam.) 10,77, 4. Ta Louová (Pobř. sl.) 10,91, 5. Alfredová (Sv. Lucie) 10,93, 6. Swobodová (Pol.) 10,97.

Kvalifikace:

Muži:

110 m př. - semifinále: 1. Holloway (USA) 13,02.

400 m př. - semifinále: 1. Warholm (Nor.) 47,09, 2. Clarke (Jam.) 47,34 - vyrovnaný světový juniorský rekord.

Ženy:

100 m - semifinále: 1. Jacksonová (Jam.) a Ta Louová (Pobř. sl.) 10,79.

400 m - semifinále: 1. Paulinová (Dom. rep.) 49,54, ...Vondrová 51,50, Petržilková 51,94 (obě ČR) - nepostoupily do finále,

400 m př. ženy - rozběhy: 1. Bolová (Niz.) 53,39, ...17. Jíchová (ČR) - postoupila do semifinále,

Tyč: 1. Moonová (USA), Peinadová (Ven.), Murtová (Fin.), Kennedyová (Austr.), ...7. Švábíková (ČR) všechny 465 - postoupila do finále.