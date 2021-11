Američané volí ve státních a místních volbách, ve Virginii se čeká drama

Washington - Na řadě míst Spojených států dnes lidé hlasují ve státních a lokálních volbách, které mohou přinést signály ohledně nálad americké veřejnosti rok před volbami do Kongresu. Jednoznačně nejsledovanějším soubojem je ten o post guvernéra státu Virginie, kde poslední průzkumy ukazovaly naprosto vyrovnané střetnutí mezi demokratem Terrym McAuliffem a republikánem Glennem Youngkinem. Několik velkých měst volí starostu, výsledky začnou přicházet v noci na středu SEČ.

Letošní volební den v USA není zásadní pro rozložení sil ve Washingtonu, neboť na federální úrovni probíhají pouze tři klání o uvolněná místa ve Sněmovně reprezentantů. Rok po prezidentských volbách ovšem může leccos naznačit ohledně stavu celostátní politiky a vnímání různých témat devět měsíců po inauguraci prezidenta Joea Bidena. "Výsledky budou pečlivě studovat obě strany kvůli indiciím ohledně toho, co čekat od voleb 2022," píše deník The New York Times (NYT).

Pokud by například McAuliffe po dnešku odešel jako poražený, znamenalo by to varovný signál pro celou Demokratickou stranu, uvádí agentura Reuters. McAuliffe je zkušený politik, který už guvernérský post zastával v letech 2014 až 2018, a v průzkumech měl zpočátku jasně navrch. Jeho náskok na podnikatele Youngkina se ale postupně vytratil. Ve Virginii přitom v posledních letech dominují kandidáti demokratů, Biden zde například loni porazil tehdejšího republikánského prezidenta Donalda Trumpa o deset procentních bodů.

Podle agentury AP nyní ve státě sousedícím s Washingtonem D. C. probíhá první větší zkouška postojů k Bidenovu úřadování. Jeho kroky či legislativní plány nicméně nepatřily k hlavním tématům kampaně. Ta se spíše točila kolem Youngkinových vazeb na Trumpa, budoucnosti práva na potrat a "kulturních válek" souvisejících s přístupem škol ke covidu-19 nebo k historii rasismu v USA.

Guvernéra volí také New Jersey, zde mají ovšem volby poměrně jasného favorita v podobě stávajícího demokratického šéfa státní exekutivy Phila Murphyho.

Starostu vybírají lidé v řadě velkých měst včetně toho nejlidnatějšího v USA, tedy New Yorku, kde míří ke zvolení vítěz demokratických primárek a bývalý policista Eric Adams. Sledované je také hlasování v Buffalu, kde má do čela radnice nakročeno kandidátka Demokratické strany India Waltonová. Ta by se podle NYT stala první socialistkou v čele významného amerického města za několik dekád.

Letošní volby jsou na řadě míst spojené s novými pravidly, popisuje AP v samostatném článku. Zatímco v některých státech zákonodárci prodloužili platnost opatření přijatých loni kvůli hrozbě covidu-19, na dalších místech byly změny odvolány. V Georgii nebo na Floridě se pak voliči setkávali s přísnějšími pravidly korespondenčního hlasování, což je důsledek úprav prosazených republikánskými politiky v návaznosti na loňské volby, kdy tento nástroj častěji využívali demokrati.

V New Jersey se u některých volebních místností tvořily dlouhé fronty v důsledku testování jisté technické novinky, píše NYT. Členům volebních komisí se tam nedařilo připojit k internetu "elektronické volební knížky", které jsou v severozápadním státě letos poprvé v akci. Tato zařízení připomínající tablety zprostředkovávají pro jednotlivé volební místnosti seznamy právoplatných voličů. Jak rozsáhlé dnešní problémy byly, nebo co za nimi stálo, nebylo podle NYT ihned jasné.