Washington - Ve Spojených státech se dnes konají kongresové volby, které v případě očekávaného úspěchu demokratů zkomplikují zbývající dva roky vlády republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Předvolební průzkumy předpokládají, že demokraté ovládnou Sněmovnu reprezentantů a že republikáni udrží převahu v Senátu.

Vedle nového složení celé 435členné Sněmovny reprezentantů a třetiny stočlenného Senátu vybírají Američané také guvernéry ve 36 státech a třech teritoriích, starostu Washingtonu či nové zástupce ve státních zákonodárných sborech.

Voliče v řadě států čeká i série referend, například o legalizaci marihuany či daňových otázkách.

Největší pozornost je ale upřena na Kongres, nad kterým teď mají kontrolu republikáni. Pokud převahu ve Sněmovně reprezentantů skutečně ztratí, bude to pro Trumpovu administrativu opírající se o Kongres velká komplikace. Demokraté se totiž netají tím, že kontroverzního prezidenta chtějí blokovat. Trump tak bude nucen k vyjednávání s demokraty a k vládě prostřednictvím exekutivních nařízení, tedy dekretů.

Ovládnutí Kongresu demokraty by nejen zvýšilo opoziční tlak na Trumpa, ale demokratům by to poskytlo i možnost zahájit vůči prezidentově administrativě vyšetřování. To by mohlo vést až k impeachmentu, tedy ústavní žalobě vedoucí k Trumpovu odvolání.

Brzy po volbách se také očekává, že výsledek své práce předloží zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který rozplétá kauzu ruského vlivu na prezidentské volby a který se zaměřil na Trumpův štáb. Trump spolupráci s Rusy důrazně popírá.