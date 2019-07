Američané sestřelili íránský dron, Írán to popírá

Washington - Americká vojenská loď u Hormuzského průlivu sestřelila íránský bezpilotní stroj, který se přiblížil na zhruba 900 metrů k plavidlu. Podle agentur Reuters a AP to oznámil americký prezident Donald Trump. Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf řekl, že nemá informace o tom, že by jeho země přišla o dron. Zarífův náměstek dnes sdělil, že USA zřejmě sestřelily vlastní stroj.

Trump řekl, že íránský dron se přiblížil k výsadkové lodi USS BOXER, čímž ohrozil bezpečnost nejen plavidla, ale také posádky. Prezident uvedl, že Američané před sestřelem, který označil za obrannou akci, opakovaně vyslali k íránskému bezpilotními stroji výzvy, aby se vzdálil.

Náměstek ministra Zarífa Abbás Arákčí dnes na twitteru napsal, že Íránci o žádný bezpilotní letoun nepřišli. "Neztratili jsme žádný dron v Hormuzském průlivu ani nikde jinde. Obávám, že loď USS Boxer omylem sestřelila vlastní UAS omylem," soudí Arákčí, který použil zkratku pro bezpilotní létající systém.

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem jsou dlouhodobě vypjaté, mimo jiné i kvůli jadernému programu Teheránu. Íránské gardy navíc na konci června sestřelily v oblasti americký dron. Podle Teheránu se tak stalo v prostoru nad íránskými vodami, USA ale trvají na tom, že dron byl v mezinárodním vzdušném prostoru.

Američané za sestřelený dron plánovali odvetný úder, ale Trump ho odvolal, protože by při něm umírali lidé. "Deset minut před úderem jsem to zastavil, protože by to bylo neúměrné oproti sestřelení nepilotovaného dronu," uvedl tehdy prezident.