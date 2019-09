Američané s vypětím sil odvrátili proti Turkům senzační porážku

Šen-čen (Čína) - Na basketbalovém mistrovství světa se schylovalo k senzaci na úkor výběru USA, ale obhájci titulu nakonec v infarktové koncovce porazili Turecko 93:92 po prodloužení. Vítězství a postup pětinásobných šampionů do osmifinále zařídil dvěma proměněnými trestnými hody dvě sekundy před koncem Khris Middleton. Turci doplatili na předchozí čtyři neproměněné šestky a ve čtvrtek budou hrát o postup v přímém souboji s českým výběrem. Účast mezi nejlepšími 16 týmy si dnes zajistily také Austrálie, Litva, Brazílie, Francie a Dominikánská republika.

Američané v repríze finále MS z roku 2010 nedokázali jít proti dobře bránícímu soupeři do trháku, byť neustále vedli. Turci ale pod taktovkou hvězdy Milwaukee v NBA Ersana Ilyasovy v závěru opakovaně vyrovnali a 12 sekund před koncem se poprvé ujali vedení (81:79). Poslední americký útok skončil faulem na Jaysona Tatuma při tříbodové střele v závěrečné sekundě a křídelní hráč Bostonu mohl ze šestek skóre otočit. Proměnil ale jen dvě.

V prodloužení Turci ztratili pětibodový náskok, ale vedení si vzali zpět a mohli rozhodnout. Jenže Dogus Balbay a po něm i Cedi Osman na čáře trestného hodu situaci devět sekund před koncem neustáli. Američané se po doskoku dostali k brejku a faulovaný Middleton s vypjatým okamžikem naložil lépe než soupeři. S 15 body se stal nejlepším střelcem USA, Ilyasova vedl statistiku zápasu s 23 body a 14 doskoky.

"To byl teda zápas. Bylo to kdo s koho. Výhru bereme," konstatoval trenér Američanů Gregg Popovich. "Byla to bitva, klobouk dolů před nimi za to, jak skvěle hráli," vysekl poklonu soupeři pivot Indiany Myles Turner. "My jsme tým USA a ostatní po nás jdou, chtějí nás porazit. Tohle byla velká prověrka a my bychom na tom měli stavět. Prostoru pro zlepšení tam je spousta," doplnil.

"Tohle bolí. To jsme měli vyhrát, ne oni. Ten zápas jsme jim darovali," litoval křídelní hráč tureckého týmu Furkan Korkmaz. "Není to proti nim jednoduché, ale dali jsme do toho vše. A takhle chceme bojovat s každým, jedno s kým," dodal basketbalista působící v NBA ve Philadelphii.

Dominikánci, kterým scházejí dvě hvězdy z NBA Karl-Anthony Towns a Al Horford, těsným vítězstvím 70:68 nečekaně připravili o šanci na postup ze skupiny G Němce. V úplném závěru ještě mohl strhnout vítězství na německou stranu Danil Barthel, ale z trojky neuspěl. Osud favorizovaného evropského týmu pak zpečetila Francie očekávaným vítězstvím 103:64 nad Jordánskem.

Ve skupině H si zajistily postup po druhých výhrách Litva a Austrálie. Australané porazili Senegal 81:68 a křídelní hráč Utahu Joe Ingles útočil na triple double. Se 17 body a 10 doskoky mu chyběla jediná asistence, aby se stal prvním autorem triple doublu v historii MS. Semifinalisté posledního MS Litevci ukončili naděje Kanady. Ani jednou se severoamerickým soupeřem neprohrávali, měli výraznou převahu na doskoku (46:27) a zvítězili 92:69.

Brazilci porazili Řecko s nejužitečnějším hráčem NBA Jannisem Adetokunbem 79:78. Jihoamerické vicemistry nezlomila ani sedmnáctibodová ztráta ze závěru druhé čtvrtiny. Šestatřicetiletý pivot Anderson Varejao zaznamenal 22 bodů a 9 doskoků i důležitý koš za stavu 76:76. Smutným hrdinou Řeků byl Kostas Slukas. Spoluhráč Jana Veselého z Fenerbahce Istanbul dvě sekundy před koncem proměnil jen dva ze tří trestných hodů.

Mistrovství světa basketbalistů v Číně:

--------

Skupina E (Šanghaj):

ČR - Japonsko 89:76 (18:18, 45:40, 64:55)

Sestava a body ČR: Bohačík 22, Satoranský 15, Balvín 7, Hruban 6, Kříž 4 - Schilb 22, Pumprla 7, Auda 6, Palyza, Peterka, Šiřina a Vyoral.

Nejvíce bodů Japonska: Hačimura 21, Watanabe 15, Fazekas 12.

Fauly: 19:18. Trestné hody: 14/10 - 18/8. Trojky: 11:4. Doskoky: 35:34.

USA - Turecko 93:92 po prodl. (26:21, 47:42, 65:61, 81:81)

Nejvíce bodů: Middleton 15, Walker 14, Harris, Tatum a Turner po 11 - Ilyasova 23, Mahmutoglu 18, Korkmaz 16.

Tabulka:

1. USA 2 2 0 181:159 4 2. Turecko 2 1 1 178:160 3 3. ČR 2 1 1 156:164 3 4. Japonsko 2 0 2 143:175 2

Skupina F (Nanking):

Černá Hora - Nový Zéland 83:93 (26:31, 44:53, 65:66), Brazílie - Řecko 79:78 (15:19, 30:40, 56:53).

Tabulka:

1. Brazílie 2 2 0 181:172 4 2. Řecko 2 1 1 163:139 3 3. Nový Zéland 2 1 1 187:185 3 4. Černá Hora 2 0 2 143:178 2

Skupina G (Šen-čen):

Německo - Dominikánská republika 68:70 (21:16, 39:37, 52:55), Francie -Jordánsko 103:64 (25:18, 50:33, 78:50)

Tabulka:

1. Francie 2 2 0 181:138 4 2. Dominikánská republika 2 2 0 150:144 4 3. Německo 2 0 2 142:148 2 4. Jordánsko 2 0 2 140:183 2

Skupina H (Tung-kuan):

Austrálie - Senegal 81:68 (18:16, 36:33, 60:50), Litva - Kanada 92:69 (24:14, 46:36, 70:54).

Tabulka:

1. Litva 2 2 0 193:116 4 2. Austrálie 2 2 0 189:160 4 3. Kanada 2 0 2 161:200 2 4. Senegal 2 0 2 115:182 2