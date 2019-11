Američané s Italy dohráli na finále Davis Cupu ve čtyři ráno

Madrid - Až po čtvrté hodině ranní skončil dnes na finálovém turnaji Davisova poháru v Madridu zápas mezi americkými a italskými tenisty. Výběr USA zvítězil 2:1 poté, co Sam Querrey a Jack Sock zdolali Simonea Bolelliho a Fabia Fogniniho 6:7, 7:6 a 6:4. Už po prvním setu čtyřhry přitom bylo jasné, že ani jeden z týmů nemá šanci postoupit ze skupiny do čtvrtfinále.

"Samozřejmě, že jsem unavený," konstatoval Fognini po zápase, který se svým pozdním koncem ve 4:04 zapsal do historie soutěže. Na tenisových turnajích skončilo později pouze jedno utkání - v roce 2008 na Australian Open dohráli Lleyton Hewitt a Marcos Baghdatis ve 4:34.

Davisův pohár poprvé vrcholí závěrečným turnajem a program přetekl hodně přes půlnoc také o den dříve, i když se začíná v 11 hodin dopoledne. V duelu Španělska s Ruskem začínala za stavu 1:1 rozhodující čtyřhra v půl jedné ráno.

"Znamená to velký problém pro nás hráče i pro lidi, co přijdou do haly," uvedl první hráč světa Rafael Nadal. "Rozhodí vám to spánek, stravování. Kluci po takových zápasech potřebují péči a pak kolikrát musíte jít další den hrát znovu. Je to další věc, s kterou se musíme tenhle týden popasovat," uvedl australský kapitán Lleyton Hewitt, který patří ke kritikům nového formátu.

Systém dvou dvouher a čtyřhry v jeden den klade na týmy značné nároky. Například Britové s Nizozemci strávili na kurtu ve vzájemném zápase dohromady téměř devět hodin. "Tak dlouho jsem na lavičce mockrát neseděl," uvedl britský kapitán Leon Smith.