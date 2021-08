Američané provedli v Kábulu letecký útok na atentátníky

Kábul - Spojené státy dnes v Kábulu provedly letecký úder na vozidlo, při němž eliminovaly hrozbu sebevražedného útoku na mezinárodní letiště. Oznámil to dnes mluvčí americké armády, který tak potvrdil předchozí informace zdrojů. O cíleném útoku, jehož terčem byli atentátníci z teroristické organizace Islámský stát (IS), předtím podle tiskových agentur informovali nejmenovaní američtí činitelé i radikální islamistické hnutí Tálibán, které před dvěma týdny Afghánistán ovládlo.

Armádní mluvčí William Urban označil letecký útok z bezpilotního letounu za akt sebeobrany. Úřady zjišťují, zda při něm zemřeli civilisté. Tuto možnost ale podle mluvčího zatím nic nenaznačuje. "Jsme přesvědčeni, že jsme úspěšně zasáhli cíl," uvedl Urban. "Výrazná druhotná exploze z vozidla naznačuje, že v něm bylo velké množství výbušniny," dodal mluvčí.

V Kábulu vládne napjatá situace po čtvrtečním sebevražedném atentátu, který si podle místních médií vyžádal životy nejméně 169 Afghánců a 13 amerických vojáků. K němu se přihlásila teroristická organizace Islámský stát-Chorásán, která je nepřítelem Západu i Tálibánu. Spojené státy v noci na dnešek varovaly, že u kábulského letiště hrozí v příštích 24 až 36 hodinách další teroristický útok.

Afghánská policie dříve sdělila, že čtvrť severozápadně od kábulského letiště dnes zasáhla raketa a zabila jedno dítě. Podle agentury AP se zdálo, že šlo o dva různé incidenty, informace jsou ale zatím nejasné. Podle agentury TASS si útok vyžádal dva mrtvé a tři zraněné.

Západní země na letišti ukončují evakuační operace, které byly zahájeny po nástupu islamistického hnutí Tálibán k moci v polovině srpna. Do bezpečí se dopravují hlavně cizinci a jejich afghánští spolupracovníci. Američtí vojáci se mají z Afghánistánu stáhnout k 31. srpnu.

Dnešní americký letecký úder je druhý od čtvrtečního sebevražedného útoku na kábulském letišti. V sobotu americký bezpilotní letoun podle Pentagonu zabil dva "plánovače" teroristické organizace Islámský stát-Chorásán v provincii Nangarhár. Prezident Joe Biden pak uvedl, že nešlo o útok poslední.

Biden na letecké základně Dover vzdal hold vojákům zabitým v Kábulu

Americký prezident Joe Biden dnes na letecké základně Dover ve státě Delaware vzdal hold vojákům, kteří zahynuli při čtvrtečním sebevražedném útoku v Kábulu. Učinil tak u příležitosti návratu jejich tělesných pozůstatků do vlasti. Sešel se také s příbuznými obětí, informovala agentura AP.

Při atentátu, k němuž se přihlásila teroristická organizace Islámský stát-Chorásán, zahynulo 13 příslušníků americké armády a podle místních médií také nejméně 169 Afghánců. Sebevražedný útočník se odpálil u kábulského letiště v době, kdy tam čekaly tisíce lidí ve snaze dostat se ze země po nástupu islamistického hnutí Tálibán k moci.

Na základně Dover se Biden spolu se svou chotí Jill nejprve setkali s pozůstalými a pak společně přihlíželi příletu letounu, který do vlasti přepravil těla vojáků.

USA nebudou mit od 1. září velvyslanectví v Kábulu, řekl poradce Bílého domu

Spojené státy nebudou mít od 1. září velvyslanectví v Kábulu. V rozhovoru na stanici CBS to řekl bezpečnostní poradce Bílého domu Jack Sullivan. O tom, zda si USA ponechají diplomatickou misi v Afghánistánu i po 31. srpnu, kdy ze země mají odejít zahraniční vojáci, se několik dní spekulovalo. Moc v Afghánistánu převzalo hnutí Tálibán, které podle Sullivana v jednáních uvedlo, že i po konci srpna umožní bezpečně vycestovat americkým občanům, lidem s pobytem v USA a také Afgháncům, kteří spolupracovali s koaličními vojsky. Podle ministra zahraničí Antonyho Blinkena čeká v zemi na evakuaci zhruba 300 amerických občanů.

Mluvčí ministerstva zahraničí Ned Price tento týden uvedl, že povstalecké hnutí Tálibán, které má pod kontrolou většinu území Afghánistánu, si přeje, aby v Kábulu zůstala americká diplomatická mise. Americké ministerstvo zahraničí zvažovalo, zda v Kábulu ponechá misi, dodalo ale, že USA vládu Tálibánu neuznají.

Když Tálibán vstoupil do Kábulu, americké ministerstvo zahraničí nechalo velvyslanectví evakuovat a jeho zaměstnance přesunulo na letiště, kde působí několikatisícový americký vojenský kontingent.

V úterý by měli letiště v Kábulu opustit zahraniční vojáci. Američtí představitelé včetně prezidenta Joea Bidena prohlásili, že termín hodlají dodržet. Svou přítomnost by ale mohly USA prodloužit, pokud by to posloužilo evakuaci vlastních občanů. Podle Blinkena v Afghánistánu čeká na evakuaci zhruba 300 amerických občanů, kterým se úřady snaží pomoci dostat se na letiště v Kábulu.

"Uděláme cokoliv, co je v našich silách, abychom tito lidi dostali do bezpečí. Je to ale velice riskantní," řekl dnes stanici ABC Blinken. Neuvedl ale, kolik zbývá k evakuaci Afghánců. Dodal, že celý svět od Tálibánu očekává, že po 31. srpnu umožní vycestovat ze země lidem, kteří spolupracovali se zahraničními institucemi.

Za uplynulý den Spojené státy a spojenci odvezli z Kábulu na 3000 lidí, od poloviny srpna to je celkem 114.000 lidí.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v sobotu řekl, že už byly zahájeny rozhovory s Tálibánem o ochraně a evakuaci zranitelných Afghánců po 31. srpnu. Paříž v tomto ohledu spoléhá na pomoc Kataru, který má dobré vztahy s Tálibánem. Podle předchozích informací je Katar také jednou ze zemí, na kterou se Tálibán obrátil se žádostí o technickou pomoc při zajištění provozu kábulského letiště.

Sullivan stanici CBS také řekl, že Spojené státy mohou v Afghánistánu bojovat proti terorismu, aniž by v zemi měli stálou vojenskou přítomnost. Podle něj hlavní teroristické skupiny v zemi nejsou dostatečně silné a zorganizované, aby páchaly atentáty v zahraničí.

V sobotu americké ministerstvo obrany uvedlo, že svým bezpilotním letounem zabilo dva "plánovače" a jednoho dalšího člena teroristické organizace Islámský stát-Chorásán. Tato skupina se přihlásila k sebevražednému atentátu, při němž ve čtvrtek u jedné z bran kábulského letiště přišlo o život nejméně 169 Afghánců a 13 amerických vojáků. Prezident Biden v sobotu uvedl, že útok na tuto organizaci nebyl poslední.

Británie a Francie budou podle Macrona žádat vytvoření bezpečné zóny v Kábulu

Francie a Británie v pondělí vyzvou OSN, aby byla v afghánské metropoli Kábulu vytvořena bezpečná zóna. Ta by měla mezinárodnímu společenství umožnit pokračovat v humanitárních operacích a v evakuacích ohrožených lidí z Afghánistánu a zároveň by mu umožnila dál vyvíjet tlak na radikální islamistické hnutí Tálibán. V rozhovoru s listem Le Journal du Dimanche to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron.

V pondělí se sejde pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN, tedy Británie, Francie, USA, Rusko a Čína, k jednání o situaci v Afghánistánu, kde se v polovině srpna ujal moci Tálibán. "Londýn a Paříž pracují na návrhu rezoluce, která by v Kábulu stanovila bezpečnou zónu pod kontrolou OSN, aby mohly pokračovat humanitární operace," prohlásil Macron.

V Kábulu v těchto dnech končí evakuace cizinců a jejich afghánských spolupracovníků, kteří prchají ze země v obavách z bojovníků hnutí Tálibán. Na bezpečnost evakuací dohlížejí na kábulském letišti američtí vojáci, kteří se mají na základě dohody mezi USA a Tálibánem stáhnout do 31. srpna. Většina zemí, včetně Británie a Francie, již evakuační operaci ukončila, ačkoli se jim nepodařilo dostat do bezpečí všechny Afghánce, kteří jsou podle nich v ohrožení.

Francouzský prezident v sobotu řekl, že už byly zahájeny rozhovory s Tálibánem o ochraně a evakuaci zranitelných Afghánců po 31. srpnu. Paříž v tomto ohledu spoléhá na pomoc Kataru. Podle Macrona má Katar díky svým dobrým vztahům s Tálibánem šanci zorganizovat další evakuace nebo obnovit některé letecké spoje, které fungovaly před nástupem Tálibánu.

Macron uvedl, že by mělo jít o cílené evakuace, které by se neprováděly přes vojenské letiště v Kábulu jako ty stávající. "Uvidíme, zda by se tak dělo přes civilní letiště v afghánské metropoli, nebo přes sousední země," dodal francouzský prezident.