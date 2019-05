Američané připravili Finsku první prohru na MS

Košice - Hokejisté Spojených států amerických porazili na mistrovství světa v Košicích Finsko 3:2 v prodloužení. Utkání základní skupiny A rozhodl v čase 63:47 Dylan Larkin. Finové dokázali ve třetím zápase na turnaji smazat dvoubrankové manko, nakonec si ale připsali první porážku. I nadále ale se sedmi body vedou tabulku skupiny.

"Každým dnem se zlepšujeme a dnes jsme to prokázali proti dobrému týmu," radoval se útočník Derek Ryan. USA na úvod prohrály se Slovenskem, teď si připsaly druhou výhru. "To je pro turnaj důležité. Věřím, že to zvyšuje naše šance na jeho konci," dodala opora Calgary Flames.

Američanům se ideálně vydařil vstup do utkání. Již po 50 sekundách hry překonal brankáře Vehviläinena, který dostal šanci poprvé na turnaji, střelou od modré čáry obránce Skjei.

Finové poté měli několik šancí vyrovnat, ale gólmana Schneidera nepřekonali. A v 11. minutě sami podruhé inkasovali, když se nečekanou střelou zpoza brankové čáry prosadil Gaudreau.

Seveřané ale dokázali dvoubrankové manko smazat. V čase 19:05 snížil Pesonen a 32 sekund před koncem druhé části v přesilovce vyrovnal Ojamäki. Mezitím navíc nevyužili několik slibných příležitostí.

Ve vyrovnaném duelu poté mohly oba celky strhnout výhru na svou stranu, oba brankáři ale chytali spolehlivě a duel dospěl do prodloužení. Po sérii šancí se hrdinou stal Larkin, který se rozhodl zakončit sám a prostřelil Vehviläinena.

"Nepředvedli jsme to nejlepší, čeho jsme schopni. Byl to těžký zápas, USA hrály dobře, ale ničím nás nepřekvapily. Musíme hrát lépe," řekl finský obránce Jere Sallinen.

V utkání se představili i dva adepti na pozici letošní jedničky draftu NHL, Američan Jack Hughes a Fin Kakko. Ani jeden z nich se však bodově neprosadil.

"Myslím si, že jsme hráli docela dobře. Finsko má dobrý tým a doposud tady hrálo dobře. Začínáme hrát více jako tým a zlepšuje se naše chemie. Přijeli jsme sem vyhrát zlatou medaili a myslím si, že i kluci si uvědomují, že se nám to může podařit," dodal obránce Adam Fox.

Skupina A (Košice):

USA - Finsko 3:2 v prodl. (2:1, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Skjei (DeBrincat, Eichel), 11. J. Gaudreau (Eichel), 64. D. Larkin (Q. Hughes, Keller) - 20. Pesonen (Manninen, M. Koivisto), 40. Ojamäki (Manninen, Kaski). Rozhodčí: Hribik (ČR), Romasko - Lazarev (oba Rus.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 7060.

USA: Schneider - R. Suter, Martinez, Hanifin, Skjei, Fox, Q. Hughes, Wolanin - P. Kane, D. Larkin, DeBrincat - Kreider, Eichel, J. Gaudreau - Keller, J. Hughes, J. van Riemsdyk - White, Glendening, D. Ryan - Vatrano. Trenér: Jeff Blashill.

Finsko: Vehviläinen - M. Lehtonen, Ohtamaa, P. Lindbohm, Jokiharju, Mikkola, Kaski, M. Koivisto, Hakanpää - Rajala, Tyrväinen, Kuusela - Pesonen, Manninen, Kakko - Savinainen, Luostarinen, Ojamäki - Sallinen, Lammikko, Anttila. Trenér: Jukka Jalonen.

1. Finsko 3 2 0 1 0 9:6 7 2. Německo 2 2 0 0 0 5:2 6 3. USA 3 1 1 0 1 11:7 5 4. Kanada 2 1 0 0 1 9:3 3 5. Slovensko 2 1 0 0 1 6:5 3 6. Dánsko 2 0 1 0 1 6:6 2 7. Francie 2 0 0 1 1 5:12 1 8. Velká Británie 2 0 0 0 2 1:11 0