Američané posílají stíhačky do Pobaltí, Rusko do Běloruska

Tallinn - Šest amerických stíhaček F-15 dnes přistálo na estonské letecké základně, kde mají být nasazeny týden a půl v rámci posilování východního křídla Severoatlantické aliance kvůli sporům s Ruskem o Ukrajinu. Oznámila to dnes agentura Reuters. Rusko naopak do Běloruska vysílá své stíhačky Su-35 z východní části země, podle serveru Topwar.ru má jít celkem o dvanáct strojů.

NATO v pondělí uvedlo, že uvádí své síly do pohotovosti a posiluje východoevropské spojence dalšími loděmi a stíhačkami, což Rusko odsoudilo jako západní "hysterii". Krok aliance ovšem vyvolalo soustřeďování ruských jednotek u ukrajinských hranic. Oznámení NATO se nicméně nezmínilo o rozmístění amerických stíhaček v Estonsku.

"Šest stíhaček bude nasazeno do konce příštího týdne," řekl mluvčí na letecké základně Ämari v Estonsku. F-15 posílí misi NATO zajišťující protivzdušnou obranu Pobaltí, uvedlo velitelství letectva NATO.

Estonsko, Litva a Lotyšsko, které byly dříve součástí Sovětského svazu, ale nyní jsou součástí NATO i Evropské unie, nemají vlastní stíhačky a spoléhají na alianci, že ohlídá jejich vzdušný prostor.

NATO již dříve oznámilo, že Dánsko ve čtvrtek vyšle čtyři stíhačky F-16 na nedalekou litevskou leteckou základnu v Šiauliai. Tato letadla mají podle aliančního velitelství spolupracovat s dalšími spojeneckými zeměmi v celém Pobaltí a kromě ochrany vzdušného prostoru také nacvičovat vzdušné souboje a útoky na pozemní cíle.

Napětí stoupá poté, co Rusko shromáždilo odhadem 100.000 vojáků poblíž hranic Ukrajiny ze severu, východu a jihu, dodal Reuters.

Rusko naopak vysílá ze svých východních oblastí do Běloruska stíhačky Su-35, které jsou ruským protějškem amerických strojů F-15. "Posádky víceúčelových stíhaček Su-35 Východního vojenského okruhu, zapojené do prověrky sil rychlé reakce svazového soustátí, pokračují v přeletech na běloruská letiště," citoval list Ukrajinska pravda z komuniké ruského ministerstva obrany. Ruské stíhačky se z běloruských základen mají zapojit do bojových hlídek v rámci společné protivzdušné obrany Ruska a Běloruska.

Prověrka sil se má uskutečnit ve dvou etapách: do 9. února se mají uskutečnit přesuny sil a poté bude do 20. února následovat společné cvičení, zaměřené na "odvrácení a odražení vnější agrese", uvedlo ministerstvo.

Ukrajinský deník dodal, že dnes začalo velké cvičení Černomořské flotily ruského vojenského námořnictva.