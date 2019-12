Američané porazili Rusko 3:1, Kazachstán bude hrát o udržení

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: USA - Rusko, 29. prosince 2019 v Ostravě. Hráči USA se radují z prvního gólu.

Třinec - Hokejisté Spojených států amerických zvítězili ve svém třetím utkání na mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě nad Ruskem 3:1 a se šesti body vedou skupinu B. Rusové mají stejně jako Německo, Česko a Kanada tři body. Ze skupiny A bude hrát po porážce s Finskem 1:7 o udržení Kazachstán. Spolu s úřadujícími šampiony Finy postoupili do čtvrtfinále Švédové, Švýcaři a Slováci.

Američané, kteří po úvodní prohře s Kanadou 4:6 zdolali Německo 6:3, prolomili bezbrankový stav ve 37. minutě. Při vyloučení Ilji Kuglova proměnil přihrávku Trevora Zegrase Arthur Kaliyev. Hned za šest sekund zvýšil Nicholas Robertson.

Po 80 sekundách závěrečného dějství prostřelil Amira Miftachova Kaliyev a do ruské branky se postavil Jaroslav Askarov. Ve 44. minutě snížil Alexandr Romanov. Více ale Rusové, kteří v úvodu šampionátu podlehli české reprezentaci 3:4, nevytěžili a nenavázali na sobotní výhru nad Kanadou 6:0.

Finové se dostali do čela tabulky o dva body před Švédsko, které má zápas k dobru. Favorit se ujal vedení nad Kazachstánem v sedmé minutě, kdy v přesilové hře usměrnil Patrik Puistola puk zblízka za Romana Kalmykova. V polovině úvodního dějství také v početní výhodě vyrovnal střelou z pravého kruhu Andrej Bujalskij. V 15. minutě vrátil Finům vedení Kristian Tanus.

Po 54 vteřinách druhé třetiny se prosadil z pozice mezi kruhy Matias Maccelli a ve 33. minutě připravil Aku Räty gól pro bratra Aatua. V závěrečném dějství ještě navýšili rozdíl Puistola, Mikko Kokkonen a Kim Nousiainen.

Výsledky mistrovství světa hokejistů do 20 let:

Skupina A (Třinec):

Kazachstán - Finsko 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

Branky: 11. Bujalskij (Asuchanov, Djomin) - 7. Puistola (Tanus, Heinola), 15. Tanus (Oden, Puistola), 21. Maccelli (Thomson), 33. Aatu Räty (Aku Räty, Heinola), 48. Puistola (Oden), 54. Kokkonen (Utunen), 58. Nousiainen (Maccelli, Killinen). Rozhodčí: Lawrence (Kan.), Pešina (ČR) - Lundgren (Švéd.), Šalagin (Rus.). Vyloučení: 5:9. Využití: 1:2. Diváci: 3012.

Tabulka:

1. Finsko 3 2 0 1 1 17:5 7 2. Švédsko 2 1 1 0 0 8:4 5 3. Švýcarsko 2 1 0 0 1 7:8 3 4. Slovensko 2 1 0 0 1 4:9 3 5. Kazachstán 3 0 0 0 3 5:15 0

Skupina B (Ostrava):

USA - Rusko 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 37. Kaliyev (Zegras, Caufield), 37. Robertson (Wahlstrom, Pinto), 42. Kaliyev (Zegras, Drury) - 44. A. Romanov (Chovanov, Žuravljov). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Harnebring (Švéd.) - Huseby (Kan.), Lederer (ČR). Vyloučení: 8:8, navíc Misjul (Rus.) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 8693.

Tabulka:

1. USA 3 2 0 0 1 13:10 6 2. Rusko 3 1 0 0 2 10:7 3 3. ČR 2 1 0 0 1 7:7 3 4. Německo 2 1 0 0 1 7:9 3 5. Kanada 2 1 0 0 1 6:10 3