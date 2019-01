Český hokejista Jakub Lauko (vlevo) a Američan Quinn Hughes bojují o puk ve čtvrtfinálovém utkání světového šampionátu hráčů do 20 let v Kanadě.

Český hokejista Jakub Lauko (vlevo) a Američan Quinn Hughes bojují o puk ve čtvrtfinálovém utkání světového šampionátu hráčů do 20 let v Kanadě. ČTK/AP/JONATHAN HAYWARD

Victoria (Kanada) - Kouč Václav Varaďa před sezonou převzal ročník 1999, s nímž v kategorii do 18 let vyhrál v létě 2016 Memoriál Ivana Hlinky. Toužil konečně přivézt z mistrovství světa dvacítek medaili, ale v Kanadě s týmem ztroskotal ve čtvrtfinále. Proti Američanům bojoval tým o postup až do závěrečných sekund, porážku 1:3 však neodvrátil. Turnaj tak pro Čechy skončil velkým zklamáním, při síle mužstva i Varaďa pomýšlel výše.

"Myslím si, že Američané byli hratelní. Měli spoustu střel a šancí, ale opírali jsme se o skvělého brankáře. Potřebovali jsme zabrat vepředu, jenže střel jsme si vytvořili málo. Nechodili jsme do brankoviště, i když jsme k tomu hráče nabádali. Po kontaktním gólu jsme se nadechli k závěrečnému tlaku. I když jsme tam neměli moc velkých šancí, Američané zblokovali spoustu střel a stále hrozili z brejků. Kluci zápas odmakali, nic nevypustili," ocenil mužstvo Varaďa.

První třetina byla z pohledu trenérů velmi dobrá. "Drželi jsme Američany na odstup. Myslím, že jsme byli i trochu lepší v pohybu, hlavně v útočném pásmu, kde oni nevěděli, co mají pokrývat. Udělali jsme ale individuální chybu v situaci tři na tři. Ve druhé třetině pak bohužel další, hráč jel sám na bránu a zvýšil na 2:0. Těsně předtím jsme přitom měli samostatný nájezd Ondry Machaly, který mohl srovnat. Možná by ten zápas pak byl jiný. Oni svoji šanci využili, my ne," řekl trenér českých juniorů.

Až do samého závěru držel naději na postup skvěle chytající Lukáš Dostál. "Odchytal skvělý turnaj. V podstatě ve všech utkáních měl jistotu a sebedůvěru a i tím celé mužstvo nabíjel," chválil Varaďa. "Věděli jsme, že musíme hrát bez chyb a opřít se o kvalitního brankáře, abychom měli šanci proti top týmům vyhrát. Dneska jsme tu šanci měli, ale nedokázali jsme si poradit v zakončení," dodal.

Na čtvrtfinále znovu složil dohromady hlavní ofenzivní esa týmu Filipa Zadinu s Martinem Nečasem a Martinem Kautem. "Nechtěli jsme je zatížit a dát je do kupy hned. Chtěli jsme, ať se zase adaptují na juniorský hokej a ať zvednou své spoluhráče, s kterými ještě nehráli. Doufali jsme, že navážou na branky a dobrá střídání z utkání proti Dánsku, ale nevyšlo jim to. Góly jsme od nich potřebovali," prohlásil Varaďa.

Sami hráči přiznali, že od sebe čekali víc. Stejně to vnímal také Varaďa. "Samozřejmě, že jsme čekali víc. Někteří hráči mě mile překvapili, od některých jsem opravdu čekal víc. Určitě to v nich je, ale na tomhle turnaji to neukázali. Ale nerad bych teď - hodinu po zápase - jmenoval hráče, kterým to nelepilo a kterým o něco víc. Nechal bych to na podrobnější analýzu," uvedl.

V průběhu utkání se český kouč několikrát rozčiloval na rozhodčí. "Já se nerad vymlouvám na rozhodčí a nebudu to dělat. Určitě ale rozhodčí některé fauly přehlédli a mohli americký tým poslat do čtyř, potažmo i do tří. Přesilovkou jsme si ve třetí třetině pomohli a možná to v tomhle zápase bylo právě o tom," řekl Varaďa.

Přes čtvrtfinálovou porážku byl rád, že hráči mohou z dějiště šampionátu odcestovat se vztyčenou hlavou. "Turnaj odmakali, dřeli, blokovali střely, nedostávali jsme moc gólů a měli skvělého gólmana. Myslím, že nám chyběl krůček k postupu mezi nejlepší čtyři. Chtěli jsme hrát o medaili a věřil jsem, že tým je natolik silný, aby o ni hrál."

Sám Varaďa se vrátí k plnění klubových povinností jako hlavní kouč extraligového Třince. "Teď toho mám plné kecky. Musím říct, že celý realizační tým včetně kustodů a všech lidí kolem týmu jel nonstop, staral se o hráče zleva zprava. Strávili jsme spoustu času nad videi a přípravou na zápasy, které byly velmi dobré, ale finální utkání nám prostě nevyšlo, proto z toho není postup," uzavřel Varaďa.