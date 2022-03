Američané a Kanaďané reagují na výzvu Ukrajiny a míří do legií, píše Reuters

Ottawa/New York/Kyjev - Vývojář softwaru z Texasu a kuchař z Britské Kolumbie jsou mezi desítkami Američanů a Kanaďanů, kteří zareagovali na výzvu Ukrajiny, aby se do bojů proti ruské invazi zapojili zahraniční dobrovolníci, napsala agentura Reuters.

Jejich vlády odmítají na Ukrajinu vyslat vojáky v obavě, že by se tím mohla rozpoutat světová válka. Ale řada Američanů a Kanaďanů agentuře Reuters řekla, že je inspiroval neohrožený odpor Ukrajinců. A mnozí z nich se obávají, že pokud neudělají nic pro obranu Evropy, mohou být ohrožena i jejich demokratická práva doma.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli vyzval k vytvoření "mezinárodní legie". Někteří mladí dobrovolníci cestují přímo na Ukrajinu, aby se přihlásili. Jiní se nejprve hlásí na ukrajinských velvyslanectvích a konzulátech, než opustí zaměstnání nebo zanechají studia.

Jejich mobilizace probíhala v době, kdy ruské dělostřelectvo v pondělí, pátý den konfliktu, ostřelovalo druhé největší ukrajinské město Charkov. "Cítím se provinile, že jsem neodjel," řekl 26letý Dax, veterán elitní americké 82. výsadkové divize, který plánoval cestu na Ukrajinu spolu s dalšími bývalými příslušníky americké armády. Stejně jako mnoho jiných dobrovolníků i tento rodák z Alabamy odmítl z bezpečnostních důvodů uvést celé jméno.

Kanaďan Bryson Woolsey v neděli uviděl výzvu ukrajinského prezidenta. Opustil svou práci kuchaře, a přestože nemá žádný vojenský výcvik, hodlá si koupit letenku do Polska, přejít na Ukrajinu a přihlásit se do boje. "Měl jsem pocit, že musím něco udělat," řekl 33letý Woolsey z města Powell River v Britské Kolumbii, kterého rozrušily záběry zraněných žen a dětí na Ukrajině.

Kanadská ministryně zahraničí Melanie Jolyová v neděli novinářům řekla, že záleží na rozhodnutí jednotlivých Kanaďanů, zda se k ukrajinské mezinárodní brigádě chtějí připojit. Americké ministerstvo zahraničí na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo.

Ne všichni dobrovolníci ovšem chtějí bojovat. V Québeku se 35letý lékař Julien Auger chystá opustit svou mladou rodinu, aby se stal zdravotníkem ukrajinského ministerstva zdravotnictví a poskytoval "neutrální" humanitární pomoc. "Klíčem k vyřešení konfliktu je nyní světové mínění a podpora," řekl Auger, otec dvou dětí, který poskytuje paliativní péči v nemocnici v Saint-Jérôme.

Vojenští veteráni v internetových skupinách varovali dobrovolníky bez bojového výcviku, že jdou do konfliktu, kde by nezkušenost mohla být přítěží pro ně samotné i pro ostatní. To však neodradilo takové, jako je třiadvacetiletý Tai B., který dosud studoval v New Yorku žurnalistiku.

"Nechci být hrdina ani mučedník, jen chci konečně udělat něco pořádného," řekl Tai, který umí vařit, zvládá základní mechanické opravy a umí zacházet se střelnou zbraní. Už se spojil s ukrajinským velvyslanectvím ve Spojených státech, aby se přihlásil do Zelenského "mezinárodní legie".

Osmadvacetiletý Hyde ze středozápadu USA uvedl, že už je v Kyjevě a očekává, že dnes zahájí vojenský výcvik. "Nemohl jsem snést pomyšlení, že bude Evropa znovu vržena do válečného konfliktu," řekl Hyde, který se označil za nadšence do zbraní a zapáleného bojovníka o přežití bez bojových zkušeností. Očekává, že dostane helmu, neprůstřelnou vestu, chrániče kolen a nakonec i pušku.

V texaském Austinu řekl vývojář softwaru, že by v boji za Ukrajinu rád využil své zkušenosti kadeta americké armády. "Ti, kdo mají prospěch z demokratické společnosti a jsou ochotní bránit demokracii, jsou podle mého názoru povinni ji bránit," pětadvacetiletý mladík, který požádal o anonymitu. "Rodičům to řeknu, až když se vydám na letiště," dodal.