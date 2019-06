Američan Woodland vede v polovině golfové US Open

Pebble Beach (USA) - Bezchybné druhé kolo s šesti birdie posunulo amerického golfistu Garyho Woodlanda do čela US Open. Na hřišti v Pebble Beach vede v polovině turnaje kategorie major s devíti ranami pod par.

O dvě rány zpět je Angličan Justin Rose a třetí je Jihoafričan Louis Oosthuizen se skóre -6. Na dohled se z favoritů drží na děleném čtvrtém místě severoirský hráč Rory McIlroy (-5) a obhájce titulu Američan Brooks Koepka je v kontaktu šestý (-4).

Woodland zakončil den skvělým patnáctimetrovým patem do birdie a teprve potřetí ze svých 26 kol na US Open zahrál pod 70 ran. "Nemusím hrát perfektně a můžu vyhrávat, to mi dodává sebevědomí," řekl pětatřicetiletý Američan, který na majoru skončil nejlépe loni šestý na PGA Championship.

Vítěz dvou předchozích US Open Koepka zopakoval 69 ran z prvního kola. Jako obvykle šel hned po osmnáctce ještě trénovat. "Cítím se výborně. Jsem nadšený, protože jdu do víkendu a mám šanci," uvedl s myšlenkami na hattrick.

Tiger Woods druhý den nedokázal skórovat. Zahrál jen birdie na své druhé jamce, ale pak hrál jen pary a na závěr měl dvě bogey. Po dvou kolech je v paru, devět ran za Woodlandem, a klesl na dělené 32. místo. "Turnaj je pořád otevřený a ve hře o titul je ještě spousta hráčů. Ještě je před námi dlouhá cesta," řekl Woods.

Cutem neprošli mimo jiné sedmý hráč světa Justin Thomas z USA či Jihoafričan Ernie Els, který v létě přijede do Prahy na turnaj European Tour.

US Open, golfový turnaj kategorie major v Pebble Beach (par 71, dotace 12,5 milionu dolarů) - po 2. kole:

1. Woodland (USA) 133 ran (68+65), 2. Rose (Angl.) 135 (65+70), 3. Oosthuizen (JAR) 136 (66+70), 4. Wise (USA) 137 (66+71) a McIlroy (Sev. Ir.) 137 (68+69), 6. Reavie 138 (68+70), Hadley 138 (68+70), Koepka 138 (69+69), Kuchar (všichni USA) 138 (69+69) a Wallace (Angl.) 138 (70+68).