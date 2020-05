Američan Harvick oslavil při návratu NASCAR 50. výhru

Darlington (USA) - První závod amerického okruhového seriálu NASCAR po koronavirové pauze v Darlingtonu vyhrál Američan Kevin Harvick a oslavil jubilejní 50. triumf v šampionátu. Okruhové speciály se na ovál vrátily po více než dvou měsíční přestávce. Nedělní závod se konal ve speciálním režimu a bez diváků.

"Nemyslel jsme si, že to bude až tak odlišné, ale pak jsem vyhrál, vystoupil jsem z auta a bylo tady mrtvolné ticho. Je to divné," uvedl Harvick v televizním rozhovoru bezprostředně po vítězství. "Obvykle vystoupíš z auta a lidi křičí. Dnes to bylo... Nevím, co mám vlastně dělat," řekl čtyřicetiletý jezdec, který nakonec udělal to, co všichni. Odešel rovnou do depa.

Závody NASCAR byly stejně jako další sportovní akce v USA omezeny v polovině března. Nyní navázaly například na smíšené bojové umění MMA, které své galavečery již obnovilo. Na okruhu v Darlingtonu bylo jen 900 lidí, kterým pořadatelé měřili teplotu. Podle agentury AP však nebyl nikdo testován na covid-19 s ohledem na nedostatek testů.

Populární americký seriál bude mít nyní nahuštěný program, již ve středu se v Darlingtonu jede další závod. Do konce měsíce jsou na programu ještě další tři.