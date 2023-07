Američan Harman se po druhém kole ujal vedení v golfovém majoru The Open

Hoylake (Británie) - Američan Brian Harman se díky výbornému druhému kolu ujal vedení v golfovém majoru The Open. Hřiště Royal Liverpool v Hoylake dnes obešel na 65 ran, šest pod par, a s celkovou bilancí -10 kraluje průběžnému pořadí. Naději domácích fanoušků na prvního anglického vítěze po 31 letech dál živí Tommy Fleetwood, který sice neudržel dělené vedení z prvního dne, se skóre -5 je ale druhý. O další ránu třetí je Rakušan Sepp Straka.

Harman, který vloni na nejstarším golfovém turnaji světa skončil šestý a jeho maximem na majorech je druhá příčka z US Open v roce 2017, zahrál čtyři birdie v řadě na první devítce, na druhé se držel v paru až do 18. jamky, na níž bezchybný den završil eaglem. Oproti úvodnímu kolu se zlepšil o dvě rány a z děleného čtvrtého místa odskočil do suverénního vedení. Fleetwood si naopak o pět ran pohoršil a obešel hřiště v paru.

Favorit bookmakerů a druhý hráč světového žebříčku Rory McIlroy ze Severního Irska si o ránu polepšil a se skóre -1 se posunul na dělené 11. místo. Na lídra ztrácí devět ran. Světová jednička Američan Scottie Scheffler si naopak pohoršil a má bilanci +3, která jako poslední zajišťuje postup do finálových kol.

Obhájce titulu Cameron Smith zachránil cut až eaglem na poslední jamce a do víkendových kol proklouzl s bilancí +2. Australan, který loni triumfoval v St. Andrews a získal první titul z turnajů velké čtyřky, zahrál oba dny ránu nad par.

Jamkou na jeden úder se dnes blýskl Australan Travis Smyth. Ani hole-in-one na tříparové sedmnáctce ho ale nezachránila a při debutu na The Open neprošel cutem. "Bylo to úžasné. Ale vlastně tak trochu hořkosladké. Na tu chvíli nikdy nezapomenu," konstatoval osmadvacetiletý golfista.

The Open Championship, golfový turnaj kategorie major v Hoylake (par 71, dotace 16,5 milionu dolarů) - po 2. kole: 1. Harman (USA) 132 (67+65), 2. Fleetwood (Angl.) 137 (66+71), 3. Straka (Rak.) 138 (71+67), 4. Šarma (Indie) 139 (68+71), Min Woo Lee 139 (71+68) a Day (oba Austr.) 139 (72+67), 7. Otaegui (Šp.) 140 (67+73), Grillo (Arg.) 140 (66+74), Young 140 (72+68) a Spieth (oba USA) 140 (69+71).