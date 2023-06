Američan Clark získal po dramatickém závěru golfového US Open první titul major

US Open, golfový turnaj kategorie major v Los Angeles(par 70, dotace 20 milionů dolarů, 18. června 2023. Američan Wyndham Clark vyhrál golfové US Open a získal premiérový titul major.

US Open, golfový turnaj kategorie major v Los Angeles(par 70, dotace 20 milionů dolarů, 18. června 2023. Američan Wyndham Clark vyhrál golfové US Open a získal premiérový titul major. ČTK/AP/Matt York

Los Angeles - Američan Wyndham Clark vyhrál golfové US Open a získal premiérový titul major. V dramatickém závěru 123. ročníku turnaje ustál tlak Roryho McIlroye ze Severního Irska a před majitelem čtyř trofejí z turnajů major zvítězil o jednu ránu. Třetí skončil na hřišti v Los Angeles Country Clubu první hráč světového žebříčku Scottie Scheffler z USA.

Fotogalerie

Devětadvacetiletý Clark, jenž při svých předchozích dvou startech na US Open neprošel cutem, prokázal v závěru čtvrtého kola pevné nervy. Po bogey na 15. a 16. jamce zachránil na předposlední jamce par a nechyboval ani při posledním puttu. Celkem zapsal skóre 270 ran, deset pod par.

"Tohle je moje druhá výhra na PGA Tour. Ta první byla neskutečná a tahle je taky neskutečná," řekl Clark s připomínkou květnového triumfu na turnaji Wells Fargo Championship. "Ještě mi to úplně nedošlo. Posledních pět šest týdnů to byla docela smršť. Takže jsem poctěný, že tu můžu být," dodal.

Bezprostředně po vítězném puttu oslavoval na hřišti se starší sestrou a mladším bratrem a dojatě pak vzpomínal na matku, která v roce 2013 podlehla rakovině prsu. "Moc bych si přál, aby tady máma byla se mnou, abych ji mohl obejmout a mohli jsme spolu slavit. Ale vím, že je na mě pyšná," řekl.

McIlroy, jenž US Open ovládl v roce 2011, čeká na pátý titul major už devět let. V Los Angeles obešel poslední kolo rovněž v paru, na greenech ho ale několikrát od lepšího skóre dělily centimetry. "Bojoval jsem až do konce, ale nezvládl jsem to. Neudělal jsem nic vyloženě špatně, ale od rána jsem dneska nezapsal birdie. Budu se muset snažit lépe využívat své šance," konstatoval.

Rickie Fowler, jenž se první tři dny držel v čele a před finále se dělil o vedení s krajanem Clarkem, nakonec útok na premiérový titul major v kariéře nedotáhl. Poslední kolo zahrál na 75 úderů, pět nad par, a musel se spokojit s děleným pátým místem.

US Open, golfový turnaj kategorie major v Los Angeles (par 70, dotace 20 milionů dolarů) 1. Clark (USA) 270 (64+67+69+70), 2. McIlroy (Sev. Ir.) 271 (65+67+69+70), 3. Scheffler (USA) 273 (67+68+68+70), 4. Smith (Austr.) 274 (69+67+71+67), 5. Fleetwood (Angl.) 275 (73+69+70+63), Fowler (USA) 275 (62+68+70+75) a Lee (Austr.) 275 (69+65+74+67).