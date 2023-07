Američan 30 let tajil matčinu smrt a pobíral její důchod a výsluhy

Washington - Pětašedesátiletý muž z Kalifornie se úřadům přiznal, že přes 30 let tajil smrt své matky a pobíral její důchod a vdovské příspěvky. Celková výše škody přesahuje 830.000 dolarů (18 milionů Kč). Informoval o tom deník Los Angeles Times.

Donald Felix Zampach se v úterý u federálního soudu v San Diegu přiznal k podvodům a praní špinavých peněz, které podle federálních žalobců vedly ke krádeži více než 830.000 dolarů z veřejných prostředků v průběhu více než tří desetiletí. Kromě toho si za tuto dobu také podvodně nechal vystavit kreditní karty, na kterých utratil asi 30.000 dolarů (654.000Kč).

Zampachově matce byla diagnostikována rakovina slinivky a ona se poté přestěhovala do Japonska, kde se narodila. Zemřela koncem října 1990, ale Zampach to úřadům v USA nesdělil. Podle listu Los Angeles Times o úmrtí matky informoval americkou ambasádu v Tokiu, ale záměrně do formuláře nenapsal její číslo sociálního zabezpečení, aby jí na účet nadále chodily peníze. Před její smrtí také převedl vlastnictví matčina domu v jižní Kalifornii na sebe a podal žádost o bankrot.

Mnoho let po matčině smrti pak Zampach používal její bankovní účty, padělal její podpisy a podával zfalšovaná daňová přiznání. Smrt své matky úřadům za celou tu dobu nenahlásil.

"Tento obžalovaný nejen pasivně vybíral šeky zasílané jeho zemřelé matce. Jednalo se o promyšlený podvod trvající více než tři desetiletí, který vyžadoval agresivní jednání," uvedl prokurátor Andy Grossman v prohlášení.

Zampach je nyní propuštěn na kauci a 20. září má být souzen. Součástí dohody o přiznání viny je, že přijde o dům a peníze z něj použije k zaplacení odškodnění.