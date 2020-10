Ambulantní specialisté chtějí vědět, zda budou pomáhat nemocnicím

Praha - Ambulantní specialisté žádají ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO) o upřesnění, zda a za jakých podmínek případně počítá s jejich nástupem do nemocnic. Sdružení ambulantních specialistů (SAS) to uvedlo v dopise Prymulovi, který má ČTK k dispozici. Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek vyzval lékaře, kteří odešli pracovat do ciziny, aby přijeli pomoci svým kolegům do Česka. Nemocnicím začíná kvůli přílivu pacientů s covidem i rostoucímu počtu nakažených zdravotníků chybět personál. Kubek to uvedl ve výzvě, kterou komora zveřejnila na webu.

"Větším nebezpečím než chybějící nemocniční lůžka se stává nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních sester. V úterý 13. října bylo aktuálně nakažených 1200 lékařů, 2420 zdravotních sester a 1900 ostatních zdravotníků. Zatímco minulé úterý se nákaza potvrdila u 59 lékařů, tak včera již u 133 kolegů a kolegyň za jediný den," uvedl Kubek. Podle něj jsou potřeba anesteziologové či lékaři intenzivní péče, ale i sestry.

Dodal, že v nemocnicích přibývá pacientů s komplikovaným průběhem nemoci a počet se každých deset dní zdvojnásobuje. Stejně se násobí i množství nakažených zdravotníků. "Pokud je dnes nemocných zdravotníků 5500, za deset dní jich bude 11.000, za dvacet dní možná 22.000 a za měsíc by jich mohlo být 44.000. A to by byla katastrofa, které se musíme snažit zabránit doslova za každou cenu," píše ve výzvě Kubek.

Podle něj ve středu bylo v nemocnicích 2700 pacientů s koronavirem, z toho 520 ve vážném stavu. Před týdnem bylo hospitalizovaných 1560, z nich s vážným průběhem 350, podotkl šéf komory. Zařízení už většinou zastavila či omezila plánované operace a vyšetření a vyčleňují pro nemocné s covidem celkem 10.000 lůžek.

"Situace je opravdu vážná, a proto se jako prezident České lékařské komory tímto obracím na všechny lékaře a lékařky, kteří v uplynulých letech odešli pracovat do zahraničí a mají potřebnou kvalifikaci i zkušenosti, aby se, pokud to jejich pracovní a rodinná situace dovolí, alespoň na čas vrátili domů a pomohli svým bývalým kolegům v našich nemocnicích," uvedl Kubek.

Zájemci a zájemkyně mohou kontaktovat některou z nemocnic. Hlásit se mohou i sekretariátu ČLK na adrese kacelarclk@clkcr.cz. Komora jim pomůže s administrativou.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) před několika dny uvedl, že zvažuje povolat do nemocnic doktory z ambulancí. "Jsme si vědomi, že je situace vážná, nicméně se přiznáme, že jsme překvapeni, že se o nás hovoří ve zprávách bez toho, že by nás předem kdokoliv s tímto problémem kontaktoval," uvedlo sdružení v dopise. Chce vědět, zda bude nástup do nemocnic dobrovolný, nebo povinný. Poukazuje na to, že třetina specialistů je v důchodovém věku. SAS zajímá také to, jak se při případném uzavření ambulance péče o pacienty zajistí a jaké bude financování, aby ordinace nezkrachovala.

Sdružení očekává, že vedení nemocnic rozhodne o uzavření nemocničních ambulancí a přesune z nich lékaře k lůžkům. Počítá se také se zákazem souběhu práce v soukromých ordinacích a zařízeních, aby se doktoři mohli věnovat nemocničním pacientům. SAS vyzvalo své členy, aby odložili neakutní péči a případně přijímali i pacienty svých kolegů. "Lze očekávat, že na nás vznikne podstatně větší tlak řešit ambulantně i stavy - jiné diagnózy, než je covid-19, které by v klidnější době byly léčeny v rámci hospitalizace," uvedlo sdružení.