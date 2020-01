Ambasáda: Vláda USA formulovala postoj k digitální dani jasně

Praha - Vláda Spojených států podle mluvčího ambasády v Praze Eda Findlayho jasně formulovala svou pozici na téma digitální daně. Findlay v dnešním vyjádření pro ČTK odkázal na prosincový komentář velvyslance Stephena Kinga v Lidových novinách, ve kterém diplomat zmínil, že důsledkem zavedení digitální daně v ČR by mohla být nějaká forma přiměřeného protiopatření vlády USA. Připomněl i vyjádření ministra financí Stevena Mnuchina z ekonomického fóra v Davosu. Médiím řekl, že země, které zavedou obdobnou daň, by mohly čelit celním opatřením prezidenta Donalda Trumpa.

Sněmovna ve středu podpořila vládní návrh, který daň zavádí. Měly by jí podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (asi 19 miliard Kč), které budou mít na českém území roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Dotkla by se třeba firem Google, Facebook, Amazon či Apple. Ročně by mohla rozpočtu přinést asi pět miliard.

"Americká vláda jasně formulovala svou pozici na téma digitální daně. Velvyslanec King toto stanovisko vyjádřil ve svém prosincovém komentáři a na stejné téma hovořil tento týden s médii také americký ministr financí Steven Mnuchin na Světovém ekonomické fóru v Davosu," sdělil ČTK Findlay. King v prosincovém textu uvedl, že digitální daň by diskriminovala ty stejné inovativní firmy, které se Češi snaží přilákat a následovat.

"Zatímco někteří argumentují, že postihne jen některé velké společnosti, realita je taková, že postihne hlavně spotřebitele, protože společnosti ji převedou na své zákazníky ve formě vyšších cen. A dalším politováníhodným důsledkem by mohla být nějaká forma přiměřeného protiopatření mé vlády," napsal o digitální dani v Lidových novinách King.

Ministr zahraniční Tomáš Petříček (ČSSD) ve čtvrtek řekl České televizi, že Spojené státy proti návrhu oficiálně protestovaly. S Kingem na téma nedávno jednal. "Já rozumím tomu, že Spojené státy toto vnímají negativně. Na druhou stranu my se snažíme vysvětlit, že tento krok je pouze dočasný do chvíle, než se najde právě to mezinárodní řešení," řekl ministr.

Washington daň považuje za diskriminaci vůči firmám se sídlem v USA. Podobný spor vedou Spojené státy americké i s Francií, která má tříprocentní digitální daň. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v úterý v Bruselu řekla, že se případné odvety USA neobává. Úpravu daní ministerstvo financí podle ní s americkým velvyslanectvím řešilo. Dnes mluvila s Petříčkem o jeho vyjádření. "Žádný oficiální protest nemáme, je to informace typu, že se potkal s velvyslancem a ten se ho na to ptal," řekla dnes ve Sněmovně.

Zákon má v Česku vstoupit v účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve sbírce zákonů. Pokud ho Parlament stihne projednat, mohla by tak digitální daň začít platit už letos. Schillerová dnes poslancům slíbila, že zabezpečí, aby při dalším hlasování o zákonu byl ve Sněmovně přítomen ministr zahraničí.