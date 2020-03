Ambasáda v USA vyzývá Čechy, aby si rezervovali letenku do Evropy

Praha - České velvyslanectví ve Spojených státech vyzývá české občany, aby si rezervovali letenku do Evropy. V dalších dnech se očekává omezování spojení, což povede k růstu cen letenek. Ambasáda také potvrdila, že se příští týden uskuteční repatriační let z Chicaga do Prahy, který dopraví zpět české občany, kteří nebudou mít možnost cesty s komerčními dopravci. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ale upozornil na to, že to bude jediný let, který diplomacie z USA vypraví.

"Lze očekávat, že omezení leteckého spojení bude v následujících dnech a týdnech pokračovat, což může vést i k razantnímu nárůstu cen dopravy. Aktuálně jsou stále dostupné letenky na lety z New Yorku nebo Chicaga do Prahy s přestupem v Dublinu tento týden. Vzhledem k vývoji situace doporučujeme zvažovaný nákup letenky do ČR neodkládat," uvedlo velvyslanectví na svých internetových stránkách.

Na twitteru ambasáda potvrdila, že se na začátek příštího týdne připravuje repatriační let pro české občany. "Z USA půjde o jedinou možnost, kterou nabídneme," napsal o chystaném letu Petříček. Česká diplomacie dlouhodobě vyzývá občany, aby pokud možno využili možnosti komerční přepravy. Repatriační lety by měly být přednostně určeny těm lidem, kteří nemají možnost sami si zajistit dopravu zpět do vlasti.

Ministerstvo zahraničí dosud pomohlo k návratu do Česka téměř 3500 lidí. V následujících dnech se uskuteční další repatriační lety. V neděli a v pondělí přiletí dvě letadla z Thajska, která přivezou 600 osob. V nedělním letu bude zároveň osm tun zdravotnického materiálu z Malajsie. V neděli poletí také letadlo z Dominikánské republiky, které při mezipřistání v Montrealu nabere i české občany v Kanadě.