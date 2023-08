Ambasáda v Tunisu řešila s tamními úřady spolupráci v případu vraždy Čecha

Praha - Velvyslanec a konzulka z české ambasády v Tunisu se minulý týden sešli se zástupci tuniského ministerstva zahraničí. Probrali varianty mezinárodní justiční spolupráce v případu české občanky, která je obviněna z červencové vraždy svého šedesátiletého manžela, také Čecha, v Tunisku. ČTK to sdělila Mariana Wernerová z odboru komunikace českého ministerstva zahraničí.

Konzulka českou občanku navštěvuje pravidelně, v podobných konzulárních případech jsou běžné návštěvy diplomatů dvakrát až třikrát měsíčně. "Návštěvy ale vždy podléhají souhlasu vyšetřujícího soudce. Další návštěva je plánovaná na tento týden," dodala Wernerová.

Moravskoslezští policisté dříve zahájili trestní řízení v případu vraždy šedesátiletého muže v Tunisku, z níž je obviněná jeho o deset let mladší manželka. V České republice tak bylo možné provést pitvu oběti. Vyšetřováním případu se dál zabývají tuniské úřady. Vedení trestního řízení v ČR je předpokladem k podání žádosti o vydání osoby k trestnímu stíhání do České republiky, řekl dříve ČTK Michal Pleskot z tiskového odboru ministerstva spravedlnosti.

"My to nevyšetřujeme. Zahájili jsme ale úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy a činíme procesní úkony. Mimo jiné proběhla pitva převezeného zemřelého Čecha," uvedla dříve mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. Policie tak postupuje pro případ, že by se tuniská strana rozhodla případ předat k trestnímu řízení do Česka.

Manželský pár byl v Tunisku na dovolené, muže tam nalezli mrtvého. Při pitvě na jeho krku objevili stopy škrcení. Tuniská policie obvinila z vraždy manželku oběti. Server Blesk uvedl s odvoláním na mluvčího tuniského soudu, že Češka se k činu přiznala. Server rovněž napsal, že tuniští vyšetřovatelé pracují s možností, že žena z Ostravy vraždu plánovala ještě před cestou na dovolenou.