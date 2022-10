Amazon v Evropě investuje přes jednu mld. eur do nákladních elektromobilů

New York - Společnost Amazon v příštích pěti letech investuje přes jednu miliardu eur (24,5 miliardy Kč) do elektrických dodávek, těžkých nákladních automobilů a nízkoemisních distribučních center po celé Evropě. Oznámil to dnes podle agentury Reuters americký internetový prodejce, který tak urychlí snahu o dosažení nulových emisí. Cílem investice je podle něj rovněž podnítit inovace v celém odvětví dopravy a podpořit větší množství veřejné nabíjecí infrastruktury pro elektromobily.

Amazon uvádí, že ve svých evropských provozech již používá "několik tisíc vozidel s nulovými emisemi". V rámci dnes oznámené investice plánuje Amazon zakoupit a nasadit do svého evropského vozového parku více než 1500 elektrických těžkých nákladních vozidel v nadcházejících letech, uvedla společnost v prohlášení zaslaném agentuře AFP. Internetový prodejce hodlá rozšířit svůj vozový park elektrických dodávek ze současných více než 3000 na více než 10.000 do roku 2025.

Řada velkých logistických firem, United Parcel Service (UPS) či FedEx, se zavázala k nákupu velkého počtu elektrických dodávek a těžkých nákladních vozidel s nulovými emisemi. Těch ale stále není mnoho k dispozici, připomíná Reuters. Nemálo začínajících firem se předhání v uvádění elektrických dodávek nebo nákladních automobilů na trh. Čelí přitom rostoucí konkurenci zavedených výrobců, jako jsou General Motors nebo Ford Motor.

Největší objednávka elektrických dodávek společnosti Amazon se týká 100.000 vozidel od společnosti Rivian Automotive. Amazon vlastní pětinu tohoto kalifornského start-upu, který minulý rok vstoupil na burzu. Rivian začal dodávat první elektrické pick-upy zákazníkům teprve loni v září, Amazonu má vozy dodat do roku 2025.

Vedle elektromobilů hodlá americká společnost v Evropě investovat do nabíječek elektromobilů a zdvojnásobit svou evropskou síť "mikromobilních" center, která nyní provozuje ve více než 20 městech. Amazon v těchto centrálně umístěných střediscích používá nové metody doručování, včetně elektrických nákladních kol nebo pěších dodávek, aby snížil emise.