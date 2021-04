Amazon přiznal, že jeho řidiči jsou někdy nuceni močit do lahví

Seattle (USA) - Americká společnost Amazon přiznala, že její řidiči jsou někdy nuceni močit do lahví. Internetový prodejce se omluvil kongresmanovi Demokratické strany za stát Wisconsin Marku Pocanovi, jehož tvrzení o nedůstojných pracovních podmínkách nejprve Amazon popřel. Informoval o tom dnes zpravodajský server BBC.

Pocan původně Amazon kritizoval za to, že se snaží zabránit vzniku odborů svých pracovníků v Alabamě. "To, že zaměstnancům platíte 15 dolarů na hodinu, z vás nedělá 'pokrokové pracoviště', když bráníte vzniku odborů a pracovníky nutíte močit do lahví," napsal na twitteru. "Tomu močení do lahví nevěříte, že? Kdyby to byla pravda, nikdo by pro nás nechtěl pracovat," reagoval vzápětí internetový prodejce na oficiálním účtu.

Média posléze citovala řadu zaměstnanců Amazonu, kteří nedůstojné pracovní podmínky potvrdili. Serveru The Intercept uvedl, že získal interní dokumenty, ze kterých vyplývá, že vedení o tomto problému ví. "Jeden mně blízký člověk loni pracoval v distribuci Amazonu. Odešel, protože považoval za nebezpečné pracovat pro společnost, která klade takové nároky na výkonnost, že vykonávání velké potřeby do pytlíků byla tak běžná věc, že o tom kolovala interní upozornění," reagovala například na twitteru demokratická členka Sněmovny reprezentantů Alexandria Ocasiová-Cortezová.

Amazon se později za svou reakci na sociálních médiích Pocanovi omluvil. Uvedl, že při první reakci nebral do úvahy řidiče, ale měl na mysli distribuční centra, kde je toalet dostatek. Internetový prodejce vysvětloval nouzové řešení dopravními zácpami a tím, že během pandemie covidu-19 není pro řidiče vždy snadné najít záchody.

"Nejde o mě, ale o vaše zaměstnance, s nimiž nenakládáte s dostatečným respektem a úctou," reagoval politik. "Přiznejte pro začátek, že jste VŠECHNY zaměstnance vystavili neadekvátním pracovním podmínkám, pak je pro všechny napravte a umožněte konečně zaměstnancům, aby se sdružovali v odborech," dodal.

Zaměstnanci centra Amazonu ve městě Bessemer tento týden hlasovali o tom, zda se nechají zastupovat odbory. Společnost Amazon byla výrazně proti. Výsledky hlasování budou zveřejněny příští týden.