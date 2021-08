Amazon přesouvá natáčení Pána prstenů z Nového Zélandu do Británie

Londýn/Wellington - Natáčení dalších řad televizního seriálu Pán prstenů se přesune z Nového Zélandu do Británie, oznámila produkční společnost Amazon Studios. Fiktivní Středozem, kde se děj příběhu odehrává, se tak poprvé ocitne mimo Nový Zéland, který změnou lokace natáčení přijde o značné zisky od filmařů, uvedla stanice BBC. Zatímco Nový Zéland je rozladěn, Británie jásá.

"Přechod z Nového Zélandu do Británie je v souladu se strategií studia rozšířit svou působnost a investovat do studií po celé Británii; několik stěžejních seriálů a filmů Amazon Studios se již přestěhovalo do Británie," uvedlo vedení společnosti, citované agenturou Reuters.

Zklamání nad přesunem produkce neskrývá novozélandská vláda, která se o něm údajně dozvěděla teprve ve čtvrtek. Místní hory, pastviny a lesy se proslavily také díky dvěma filmovým trilogiím Petera Jacksona Hobit a Pán prstenů a do země přilákaly významné počty turistů. Příjem zajišťovala i samotná filmová produkce.

Amazon za natočení první řady seriálu, který by měl mít celkem pět řad, utratil na Novém Zélandu 465 milionů dolarů (deset miliard korun). Firma se rozhodla, že postprodukci první řady ještě dokončí na Novém Zélandu, práce na ní by měly skončit v červnu příštího roku. Na obrazovky by se první díly měly dostat v září 2022. Výroba druhé řady seriálu v Británii bude od začátku příštího roku probíhat souběžně s dokončováním první novozélandské řady, píše Reuters. V Británii se budou točit také další tři řady z celkem pěti plánovaných.

Vedení Amazon Studios poděkovalo "novozélandské vládě i lidem za jejich srdečné přijetí a zapálení pro seriál Pán prstenů" a ocenilo, že studio mohlo "začít tuto epickou cestu" právě zde, píše BBC.

"Po celé Británii vzniknou tisíce vysoce kvalifikovaných pracovních míst podporovaných televizním seriálem Pán prstenů, je to velmi vzrušující zpráva," uvedl podle BBC britský ministr kultury Oliver Dowden.