Štrasburk - Nabídka audiovizuálních internetových platforem jako Amazon či Netflix, které poskytují službu videa na vyžádání, bude muset z 30 procent tvořit evropská tvorba. Novelu směrnice na plenárním zasedání ve Štrasburku schválili poslanci Evropského parlamentu. Provozovatelé serverů pro sdílení videí rovněž budou muset od roku 2020 povinně odstraňovat obsah, který podněcuje k násilí a nenávisti.

"Klasická média, jako je televize a rozhlas, již dnes musí plnit řadu povinností vůči svým divákům a posluchačům, které se dosud na poskytovatele služeb prostřednictvím internetu nevztahovaly. Hledali jsme vyvážené řešení mezi tím, co bychom si přáli, tedy kvalitní a bezpečný obsah, a mezi možnostmi poskytovatelů," uvedla k dnešnímu hlasování česká lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová. Dodala, že hlasování uzavřelo dvouletou diskusi o podobě revize směrnice, na jejíž přípravě se podílela.

Kvóty na evropská díla v katalozích streamovacích serverů mají za cíl podpořit evropskou kinematografii. Opatření ale mohou jednotlivé unijní země zmírnit, pokud nebude podmínkám možné dostát. Mírnější pravidla mohou členské státy také uplatňovat v případech, že servery budou mít jen nízkou sledovanost.

Limit minimálního podílu evropské tvorby v nabídce se týká společností, které poskytují placenou službu videa na vyžádání, což je obdoba internetové verze videopůjčovny. Tyto společnosti rovněž budou muset přispívat na rozvoj evropské audiovizuální produkce, a to buď přímými investicemi do takového obsahu, či platbami do národních fondů. Výše příspěvků by měla proporčně vycházet z tržeb služby videa na vyžádání v konkrétních unijních zemích.

Součástí novely není žádný systém automatického filtrování nahraného obsahu, poskytovatelé služeb by ale měli mít vlastní účinné postupy, jak závadné příspěvky blokovat. Uživatelé navíc budou mít možnost sporný obsah nahlásit. V takovémto případě servery, mimo jiné Facebook či YouTube, budou muset rychle prověřit, zda je vše v pořádku.

"Poskytovatelé platforem pro sdílení videí budou odpovědni za odstranění obsahu, který poškozuje zdravý vývoj dětí, jako je pornografie a násilí. Tento škodlivý obsah bude muset být odstraněn okamžitě, jakmile se objeví, vysvětlila Šojdrová ochranu dětských uživatelů.

Směrnice také poskytovatelům televizního vysílání dále upravuje podmínky pro umísťování reklamy. Ta nyní bude tvořit maximálně 20 procent v časech od 6:00 do 18:00 a od 18:00 do 24:00.