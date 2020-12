Amatérům včetně dětí se znovu uzavřela vnitřní sportoviště

Praha - Amatérům včetně dětí a mládeže se znovu uzavřela vnitřní sportoviště. Pohybovat se pod střechou přitom mohli od posledního uvolnění jen patnáct dnů. Reálné nejsou ani skupinové tréninky venku, protože je omezené shromažďování na maximálně šest lidí. Přinesl to návrat do čtvrtého rizikového stupně systému PES, který na dnešek naplánovala vláda kvůli zhoršení epidemické situace v Česku.

Bez omezení mohou znovu sportovat jen profesionálové. Amatérští sportovci od rekreantů až po špičku v juniorských kategoriích nebo mezi handicapovanými do hal, na kryté zimní stadiony a do bazénů nesmějí. Sportovat mohou prakticky jen individuálně venku.

Sportovní prostředí s postupem vlády nesouhlasí, protože v součtu s jarními omezeními už byl amatérský sport zastavený letos téměř čtyři měsíce. K tomu se přidaly letní prázdniny a zejména na děti a mládež to má zničující dopad, varují odborníci.

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička chce usilovat o to, aby se ve čtvrtém stupni zpřístupnila vnitřní sportoviště alespoň pro individuální bezkontaktní sporty. Jeho návrhy, jak by mohlo být možné v této situaci bezpečně provozovat alespoň sport organizovaný svazy, ale zatím ministerstvo zdravotnictví nevyslyšelo.

Naposledy se vnitřní sportoviště pro registrované sportovce uzavřela 12. října. Mělo to být na dva týdny, ale pro amatéry to trvalo do 2. prosince. Jak dlouhá bude uzávěra nyní, vláda ani nenaznačila.