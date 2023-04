Amatérští umělci sehráli Hořické pašijové hry v českokrumlovské zahradě

Český Krumlov - Amatérští umělci dnes sehráli Hořické pašijové hry, které vypráví o posledních dnech Ježíše Krista, v českokrumlovské klášterní zahradě. Prvním představením v sezoně začíná mezinárodní akce nazvaná Europassion 2023, jejíž vyvrcholením bude setkání herců a znalců pašijových her z 15 států Evropy. ČTK to řekl předseda Společnosti pro zachování Hořických pašijových her Miroslav Kutlák.

"Kalendář je na každý den téměř do června plný. Momentálně pilujeme náklady a schéma simultánních překladů a taky nám stále chybí finance. Čeká nás ještě celá logistika, výstavy, překlady a dodělávky v hořickém amfiteátru," uvedl. Dodal, že dnešní představení v Českém Krumlově bylo výjimečné v tom, že soubor hraje mimo Hořice na Šumavě jen velmi málo. "Ale nepotřebujeme ke hře nějaké zvláštní prostředí. Proto můžeme vystoupit prakticky kdekoliv," uvedl. Dnešní představení poznamenalo chladné počasí, protože herci jsou spoře oděni a někteří vystupují i bosí."Vzhledem k tomu jaká byla zima, nás příjemně překvapila celkem vysoká návštěvnost," uvedl Kutlák.

Na kongresu Europassion, který se uskuteční v červnu, se setkávají zástupci měst a obcí z celého kontinentu, kde se udržuje tradice inscenací pašijových her. Rozpočet kongresu je přibližně dva miliony korun. Součástí programu bude i promítání fragmentu filmového záznamu Hořických pašijových her z roku 1897, což je druhý nejstarší film natočený ve střední Evropě.

V současnosti v Česku pašijové hry připravují už jen v České Lípě a Žďáru nad Sázavou. V Hořicích na Šumavě na letošním kongresu, který vždy hostí jiná země, očekávají účast minimálně tří stovek delegátů.

Pašijové hry mají v Hořicích na Šumavě tradici od roku 1816. Historie hořických pašijových her přitom sahá až do 13. století. Autorem textu divadelní hry byl místní tkadlec a sběratel Paul Gröllhesl. V roce 1893, kdy byla v Hořicích otevřena budova pašijového divadla, představení zhlédlo na 30.000 diváků.