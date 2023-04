Amatérští rozhodčí, stěžoval si Jalonen po nepotrestaném zákroku na Červenku

Vídeň - Nepotrestaný zákrok na kapitána českých hokejistů Romana Červenku rozohnil finského trenéra Kariho Jalonena, jehož tým ve Vídni dominoval proti domácímu Rakousku a vyhrál zápas Euro Hockey Challenge 6:0. Červenka musel s krvavým šrámem na nose odstoupit ze hry osm sekund před koncem druhé třetiny poté, co ho za rakouskou brankou narazil zezadu na mantinel obránce Thimo Nickl. Sudí Patrick Fichtner a Stefan Siegel zákrok jako nedovolený nevyhodnotili.

Pykat šel až útočník Jiří Smejkal spolu s Nicklem poté, co si šel český útočník s domácím hráčem vyříkat jeho atak. Při nástupu do závěrečné třetiny dostal český tým navíc dvouminutový trest za pozdní nástup. "Amatérští rozhodčí," řekl Jalonen k důvodu přesilovky soupeře na startu třetí třetiny.

"Nelíbilo se mi, jak reagovali na tu situaci s Červusem. Měl by to být trest na pět minut a do konce utkání, protože to bylo vražení zezadu. Mluvil jsem s nimi o tom tady v koridoru. A nechtěli jsme pak na led," popsal Jalonen svou konverzaci se sudími ve Steffl Areně.

Vítěz kanadského bodování a nejužitečnější hráč loňského bronzového šampionátu ve Finsku Červenka už se do hry nevrátil. "Uvidíme zítra, vypadá to na nos, ale musíme ho pořádně prohlédnout. Musíme se o tom pobavit s doktory a realizačním týmem," řekl Jalonen.

Už od druhé třetiny nehrál obránce David Jiříček, který má podle Jalonena problémy s bokem. Bude čekat, jak se jeho stav vyvine do sobotní odvety s Rakušany v Brně. "Jisté je, že hráči, kteří dnes nehráli, nastoupí," podotkl Jalonen. Mimo hru dnes zůstali brankář Šimon Hrubec, beci Stanislav Svozil, Michal Jordán, Michal Kempný a útočníci Roman Horák, David Tomášek, Radan Lenc a Ondřej Beránek. V pátek se připojí brankář Karel Vejmelka z Arizony a také bek Ronald Knot z Tucsonu z AHL, který má ale nastoupit až na Českých hrách.

Jalonen byl spokojený, jak jeho tým duel ve Vídni zvládl a že si připsal i v pátém utkání v přípravě na květnové mistrovství světa v Rize a Tampere výhru. "Měli jsme od začátku týdne výborné tréninky a měl jsem pocit, že hráči od začátku zápasu po ledě létali. Měli výborné nohy, hodně bruslili. Líbilo se mi, jak jsme hráli v pěti dopředu i dozadu. Langhamer byl připravený, když jsme ho potřebovali. Bylo tam hodně pozitivních věcí. Mluvil jsem o tom, že potřebujeme čtyři lajny. Všechny si vytvářely šance a také hrály dobře do defenzivy. Všichni výborně pracovali a hráli pospolu," pochvaloval si.