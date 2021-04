Amatérskému sportu hrozí rychlé uzavření, ministr chce omezit setkávání

Praha - Amatérský sport se ještě nespustil a už mu hrozí bleskurychlé uzavření. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger v pondělí navrhne vládě, aby omezila setkávání na maximálně dva lidi venku a dva lidi uvnitř. Pokud to kabinet schválí, znamenalo by to, že by přestalo platit schválené uvolnění na dvacet osob uvnitř a deset venku, které by umožnilo rekreační sportování i organizované tréninky amatérů včetně dětí a mládeže na venkovních sportovištích v maximálně dvacetičlenných skupinách. Česká unie sportu (ČUS) v reakci na dnešní rozhodnutí vyzývá ministerstvo zdravotnictví a vládu, aby umožnila alespoň tréninky dětí a mládeže venku v plánovaném režimu do dvaceti osob.

Uvolnění schválila vláda v úterý, kdy byl ještě v úřadu bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný. Ve středu ho vystřídal Arenbeger a ještě v pátek brzy odpoledne na tiskové konferenci potvrdil, že se bude moci shromažďovat více lidí a bude v těchto skupinách povolený sport venku. Vyjádřil se, že se mu to z lékařského hlediska nepozdává a o pět hodin později v pátek vpodvečer řekl, že zvažuje zpřísnění.

Dnes potvrdil, že bude žádat vládu o omezení na dva lidi uvnitř i venku, které platí nyní za nejtvrdšího lockdownu. Chce tak učinit, přestože v neděli skončí nouzový stav a od pondělka se bude Česko řídit pandemickým zákonem. Ten neumožňuje do takové míry omezit setkávání lidí a to si uvědomuje i ministr. "Nejde to. Lidé ale musí naše mimořádné opatření respektovat, dokud ho nezruší soud. On ho zrušit může," řekl v pátek.

Po dnešním jednání s právníky zjistil, že by se mohlo opatření opřít o jinou právní normu. "My jsme to konzultovali nejen se skupinou MeSES, ale samozřejmě i s jejich právníky, našimi právníky, a dokonce i externími právníky. Nakonec jsme dospěli k názoru, že je to možno omezit nikoliv podle pandemického zákona, ale podle jiných zákonů, kterými se řídí ministerstvo zdravotnictví," řekl Radiožurnálu.

Sportovcům se Arenberger omluvil a doufal, že pochopí, že je to v zájmu udržení dětí ve školách. "Sportování je možné v menších skupinkách. Můžete si zahrát tenis jeden na jednoho. Týmový sport, kdy by si všichni zahráli se všemi, ještě nejde," řekl České televizi. O dalším uvolnění by se podle něj mohlo jednat zhruba za dva týdny.

Sportovní organizace jsou rychlým obratem nemile zaskočené. ČUS apeluje na vládu, aby dopad omezení shromažďování na děti a mládež zmírnila. "Vyzýváme ministerstvo zdravotnictví a vládu, aby alespoň ponechalo tréninky dětí a mládeže na venkovních.sportovištích v režimu do dvaceti osob. Už teď stejně probíhají živelné aktivity na sportovištích nebo se stačí podívat, jak to vypadá v parcích či na hřištích, kde jsou namačkané rodiče s dětmi," uvedl pro ČTK předseda ČUS Miroslav Jansta.

"Mohou nám epidemiologové vysvětlit, jakou hrozbu představují venkovní organizované tréninky dětí, když se budou dodržovat veškerá opatření? Navíc budeme mít přehled o tom, kdo se jich účastní. Děti už nutně potřebují mít jiný program než školu! Chceme kontrolované a organizované tréninky namísto živelného pobíhání po hřištích a shlukování dětí v ulicích," dodal.

Amatérský sport včetně toho mládežnického už více než rok skomírá. Na delší dobu byl uvolněn jen loni přes léto, ale 12. října se veškeré aktivity znovu uzavřely. Mělo to být na dva týdny, ale s výjimkou krátkého uvolnění před Vánoci to v pondělí potrvá půlrok. Sportovní organizace i odborníci varují, že především u dětí a mládeže je situace alarmující a není možné dál otálet.

ČUS: Epidemiologové vytvářejí pro budoucnost velkou zátěž na zdravotnický systém Požadavkem na omezení shromažďování, které by neumožnilo dlouhodobě uvolnit amatérský sport, epidemiologové vytvářejí do budoucna velkou zátěž na zdravotnický systém. V reakci na návrh ministra Arenbergera to uvedla Česká unie sportu. Děti za dlouhé měsíce bez tréninků odvykají pohybu a mohou trpět i psychickými problémy, upozornila také Národní sportovní agentura. "Z aktuálního vyjádření ministra zdravotnictví a hlavně z jeho záměru zavřít organizovaný amatérský sport ve chvíli, kdy se nadechoval k životu, je nám velmi smutno," uvedl pro ČTK předseda České unie sportu Miroslav Jansta. Jeho kolega z čela Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl upozornil, že se sportovní svazy a kluby ocitly v naprostém chaosu. "Během pátečního dne se začaly intenzivně připravovat na tréninky a organizované činnosti, aby pak musely rodiče zase obvolávat a vše rušit. Tohle je kocourkov a ať se nikdo nediví, že lidi odmítají disciplínu, když si z nich dělá stát blázny," prohlásil. Oba předsedové střešních sportovních organizací upozorňují, že děti se podobně jako další lidé venku stejně scházejí a zřejmě tak budou činit ještě intenzivněji, až se v pondělí alespoň část z nich vrátí do školy. I když by se tedy při striktním dodržování opatření měli okamžitě po vyjití ze dveří školní budovy rozdělit maximálně na dvojice. Ministr se při návrhu na omezení shromažďování řídil stanoviskem epidemiologů ze skupiny MeSES. Ti preferují aktuální prospěch z hlediska zamezení šíření koronaviru. "Epidemiologové nám možná pomohou ke zvládnutí koronavirové pandemie, ale poté pravděpodobně propukne vlna pandemie obezity nebo psychických problémů u dětí. Uvědomují si epidemiologové, že kvůli tomu vytváříme pro budoucnost velkou zátěž na zdravotnický systém? Uvědomují si, co to bude znamenat, když si děti nevypěstují návyky k pohybovým aktivitám, ale ustrnou v komfortní zóně u počítačů?" upozornil ČUS. A Národní sportovní agentura má obdobný postoj. "Jsme jedna z posledních zemí, kde děti nemohou organizovaně sportovat a dnešní rozhodnutí expertní skupiny MeSES prohloubí negativní dopady na děti, jako je obezita, špatná psychika a nemožnost motorického vývoje. Ohromné zklamání pro český amatérský sport," uvedl pro ČTK její předseda Milan Hnilička. Podle Jansty spočívá problém v postoji vládních představitelů ke sportu. "V Evropě je sportování mládeže a dětí prioritní oblastí. Nepřistupují k němu jako k volnočasové a zbytné aktivitě jako bohužel u nás. Je ostudou, že Česká republika, stát se sportovní historií, úspěšnými a světovými uznávanými osobnostmi sportu, takovým způsobem přistupuje ke sportu," posteskl si předseda ČUS. NSA hodlá nadále prosazovat svůj plán na restart sportu, který by umožnil bezpečný návrat na sportoviště. "Je to náš program, na kterém spolupracovali sportovní organizace, svazy, přední odborníci a doktoři," doplnil Hnilička. O plánu měl ve středu jednat s ministrem zdravotnictví Janem Blatným, ale toho krátce před plánovanou schůzkou vystřídal ve funkci Arenberger a ze schůzky sešlo. V úterý vládou schválené uvolnění, které ale zřejmě prakticky nezačne fungovat, tento plán vůbec nezohlednilo. Sportovci byli připraveni na pravidelné testování, které ale nemělo být potřeba. Alespoň tak o tom mluvil ministr Arenberger v pátek na tiskové konferenci. O den později organizovaný sport prakticky zavřel, ještě než se otevřel. "Takhle se chováme k fenoménu, který nás dlouhodobě a významně proslavuje v zahraničí," komentoval to Jansta.