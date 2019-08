Amatérka Melecká zopakovala druhou příčku na Konopišti

Konopiště (Benešovsko) - Amatérka Tereza Melecká zopakovala loňské druhé místo na golfovém turnaji Czech Ladies Challenge na Konopišti. Turnaj okruhu LET Access, druhé nejvyšší evropské série, vyhrála Finka Sanna Nuutinenová se skóre -7, Melecká a další dvě soupeřky zaostaly o jedinou ránu.

"Jsem spokojená, ačkoli to dnes z mé strany nebylo ideální. Moc jsem tlačila na výsledek, i když závěr se povedl," komentovala Melecká birdie na 18. jamce po ráně z fairwayového bunkeru. Finálové kolo zvládla za 71 ran, jednu pod par.

Do elitní desítky se vešly ještě další tři Češky a podtrhly historický úspěch domácích golfistek. Cutem totiž prošlo 18 českých hráček - dvě profesionálky a 16 amatérek. Na dělené šesté příčce skončily amatérky Patricie Macková a Tereza Koželuhová i profesionálka Kateřina Vlašínová.

"Úspěch českých hráček je opravdu historický. Přesně proto jsme se rozhodli tento turnaj pořádat," uvedl prezident České golfové federace Zdeněk Kodejš.

Nuutinenová se do čela probojovala díky čtyřem birdie na poslední devítce. "Začátek letošní sezony nebyl dobrý. Mám za sebou deset turnajů v řadě a konečně jsem zažila velký úspěch. Zároveň se skláním před českými amatérkami. Ve své juniorské kariéře jsem moc Češek hrát neviděla, ale teď je to úžasné," uvedla vítězná Finka v tiskové zprávě.

Litr a půl šampaňského dostala stejně jako Nuutinenová také Julia Engströmová za hole-in-one. Švédka ho trefila na jamce číslo 6 na vzdálenost 116 metrů.

Golfový turnaj Czech Ladies Challenge okruhu LET Access, druhé nejvyšší evropské série, na Konopišti (Benešovsko):

1. Nuutinenová (Fin.) 209 (72+69+68), 2. am. Melecká (ČR) 210 (69+70+71), Romingerová (Švýc.) 210 (75+70+65) a Engströmová (Švéd.) 210 (69+73+68), 5. Davisová (Angl.) 211 (68+70+73), 6. am. Macková 212 (71+72+69), am. T. Koželuhová 212 (72+68+72), Vlašínová 212 (71+68+73), Colombottová (It.) 212 (70+74+68), Smitová (JAR) 212 (68+74+70), 11. am. Kousková 213 (74+68+71), 17. am. Melichová 214 (70+72+72).