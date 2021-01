Amatéři nedostali pro Jizerskou 50 výjimku, poběží jen virtuálně

Praha - Amatérští běžci na lyžích se kvůli koronaviru na start letošního 54. ročníku Jizerské padesátky nepostaví. Organizátoři na tiskové konferenci oznámili, že pro více než pět tisíc přihlášených lyžařů nedostali od ministerstva zdravotnictví výjimku. Běžet můžou alespoň tzv. virtuální závod: každý si sám kdekoli změří trasu i čas, který posléze zadá do profilu a podle toho vznikne pořadí.

"Finální stanovisko ohledně amatérů jsme dostali ve středu a ministerstvo výjimku, kterou v současném stupni PES potřebujeme, neudělilo. To znamená, že přepínáme do módu virtuálního závodu," uvedl David Douša z pořádající agentury Raul! na on-line setkání s novináři. "To nás rozesmutnilo a mrzí, do poslední chvíle jsme doufali, že se povede uspořádat i závody pro amatéry, abychom pokračovali v tradici."

Na trať padesátky se v neděli 14. února vydají pouze profesionálové v rámci mezinárodní série Visma Ski Classics, což se týká 150 mužů a třicítky žen. Pořadatelé dostali výjimku i pro sprint, který se uskuteční o dva dny dříve.

Organizátoři navrhovali rozložit amatérské závody na 10 km, 25 km a 50 km klasicky a 30 km volnou technikou individuálně do deseti dnů s přesnými časy startů. "Od začátku září jsme se snažili potkat se zástupci ministerstva zdravotnictví a probrat jednotlivé plány. První schůzka ale proběhla až v prosinci, kdy odmítli několik variant včetně plně testované, kdy by se všichni účastníci otestovali na koronavirus," uvedl Douša.

Pro amatéry tak bude od příštího týdne připraven virtuální závod, který je součástí ligy Worldloppetu. "Odjet to budou moct, kde budou chtít, i na trase Jizerské magistrály, a každý si délku a výsledek změří v aplikaci," řekl Douša. Jet může všech přes pět tisíc přihlášených a další se můžou registrovat za 600 korun. "Věříme, že se závodu všichni přihlášení i další zúčastní a udělají z toho největší virtuální memoriál," dodal.

S možností vracení startovného, které na hlavní závod placené s předstihem stálo 1600 či 2000 korun, by organizátoři počítali jen v případě výrazné finanční pomoci státu. "Za nás by to byla samozřejmě nejvíc preferovaná varianta, ale v tuto chvíli to nemůžu slíbit, protože nemáme jistotu, že to může nastat," řekl Douša. V úvahu spíš připadá, že přihlášení dostanou kompenzaci v podobě slevy na další ročník.

Závody profesionálů jsou financované z partnerských zdrojů, příprava na běhy amatérů je závislá na startovném. Proto je zrušení jejich běhů pro organizátory čárou přes rozpočet, který se v minulých letech pohyboval kolem 25 až 27 milionů korun. "Letos jsme připravovali závod v několika variantách, proto očekáváme, že se bude pohybovat okolo 30 až 32 milionů, ale zatím to nemáme spočítané. Vyčíslit ztrátu v tuto chvíli neumíme, ale pohybujeme se v červených číslech," řekl Douša.

Kvůli opatřením proti šíření covidu-19 mají výjimky jen profesionální sporty, organizované sportování amatérů ve vnitřních i venkovních prostorách je zakázáno. Na běžky ale lidé chodit můžou a v Bedřichově, místě startu padesátky, je každý den plné parkoviště a na tratích v Jizerských horách nespočet lyžařů.