Praha - Společnost Alzheimer Home, ve které má od jara majoritu skupina Penta, chce do pěti let expandovat do všech krajských měst. Celkový počet lůžek v provozovaných pečovatelských domech pro pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence by se měl zvýšit ze stávajících 420 na 2000 až 3000. V rozhovoru s ČTK to dnes uvedl předseda správní rady a minoritní vlastník společnosti Boris Šťastný.

"Chceme být v horizontu dvou až pěti let zastoupeni ve všech krajích. V každém krajském městě bychom chtěli mít zařízení o kapacitě od 50 do 200 lůžek," uvedl Šťastný. V dalších letech pak nevyloučil expanzi i do zahraničí, zejména na Slovensko, kde je Penta ve zdravotnictví silná.

Alzheimer Home provozuje pět zařízení v Praze a Středočeském kraji. V pražské Hostivaři buduje další objekt s kapacitou přes 200 lůžek. Developerská firma Rodop by jej měla dokončit do dvou let. Zařízení pod názvem Národní centrum dlouhodobé péče ČR má mít podle Šťastného vedle lůžkové části také univerzitní vědeckovýzkumné pracoviště, které by mělo sloužit studentům vysokých i středních škol.

Výhoda spojení s Pentou je podle Šťastného hlavně v synergiích. "Tam kde Penta má svoje lůžkové zařízení, a má lůžka LDN nebo následné intenzivní péče, tak tam se ta spolupráce s pobytovým zařízením sociálních služeb nabízí. Úzkou spolupráci máme rovněž s lékárenskou sítí Dr.Max. Třetí velkou devizou Penty jsou zkušenosti a síla v oblasti developmentu," dodal. Vedle spolupráce s Dr.Max zmínil konkrétní možnost vytvoření Alzheimer Home v rámci nemocnice Penty v Ostrově nad Ohří.

Alzheimer Home je zatím ve všech zařízeních, tedy v Kunraticích, Pyšelích, Libni i nyní otevřených Modřanech a chystaných Pitkovicích, v dlouhodbých nájmech a zaměřuje se na péči. Po vstupu Penty jsou ale možné i další modely, například vytvoření samostatné společnosti, která by budovu postavila a vlastnila nebo i možnost, že by vlastníkem byl Alzheimer Home.

Penta Hospitals na jaře koupila 70 procent společnosti. Šťastný si chce spolu s druhým zakladatelem ponechat 30 procentní podíl v Alzheimer Home i do budoucna. "Já nepokládám za důležité, kolik máte ve společnosti procent, ale jak se vám daří naplňovat vaše vize. A to se nám daří," podotkl Šťastný, dříve poslanec ODS.

Na dnešek připadá Den Alzheimerovy choroby. Podle statistiky VZP se za posledních pět let počet pacientů s Alzheimerovou chorobou zvýšil o 41 procent. V Česku žije podle nejnovějších dat kolem 150.000 lidí s Alzheimerovou nemocí a dalšími demencemi, v roce 2036 jich bude víc než 300.000. Náklady na péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou nenese jen veřejné zdravotnictví, ale také sociální oblast a jejich rodiny, protože je mnohdy nutné jejich umístění v pobytových zařízeních. Takzvané domovy se zvláštním režimem zřizují města či soukromníci. V městských zařízeních je cena kolem 10.000 až 12.000 korun, v soukromých přibližně 15.000 až 25.000 Kč měsíčně. Příspěvek na péči, který dostává rodina od státu, jde přímo zařízení.

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí, tedy myšlení, paměti a úsudku. Nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky nebo je zmatený. V posledních stadiích pak není schopen se o sebe postarat