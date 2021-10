Alžbětu II. štve, že politici o změně klimatu mluví, nic ale proti ní nedělají

Londýn - Britská královna Alžběta II. v soukromém rozhovoru kritizovala politiky za to, že o klimatické krizi mluví, ale nic s ní nedělají. Kamery ji zachytily, když se ve velšském parlamentu bavila s jeho předsedkyní Elin Jonesovou a svojí snachou, vévodkyní Camillou.

Královna s nimi mluvila o klimatickém summitu COP26, který 31. října začne v Glasgow. "Je to zvláštní. Všude se pořád mluví o COP26...., ale stále nevím, kdo přijede. Netuším," svěřila se Jonesové a vévodkyni Camille královna. Ona sama i další členové královské rodiny se mají klimatické konference zúčastnit. "Víme jen o lidech, kteří nepřijedou... Opravdu mi jde na nervy, když mluví, ale nic nedělají," řekla také Alžběta II. na nahrávce, která je částečně nesrozumitelná.

"Přesně, je načase něco dělat," odpověděla jí Jonesová a zmínila se o rozhovoru, v němž vnuk Alžběty II., princ William, vyzval, aby se miliardáři místo cest do vesmíru soustředili na záchranu planety Země. "Ano, četla jsem o tom," řekla k tomu královna.

Britský ministr dopravy Grant Shapps v reakci na královniny výroky v televizi Sky News řekl, že "poznámky pronesené v soukromí by měly zůstat soukromými". Dodal ale, že "my všichni toužíme, aby bylo dosaženo pokroku, a na COP do Glasgow přijedou stovky lídrů".

Agentura DPA připomíná, že pro královnu je tabu se veřejně vyjadřovat k politickým tématům. Při tradičním zahajování nového zasedacího období parlamentu přednáší projev, který pro ni připravují členové vlády. Oficiálně se neví, jaký má Alžběta II. vztah k současnému premiérovi Borisi Johnsonovi, nebo co si myslí o například o brexitu.