Londýn - Britská královna Alžběta II. ze zdravotních důvodů nepojede na klimatickou konferenci COP26, která začíná v neděli ve skotském Glasgow. Oznámil to Buckinghamský palác. Panovnice své neúčasti na pondělní recepci podle něj velmi lituje a delegáty konference osloví prostřednictvím předem nahraného videa.

Královna, které je 95 let, minulou středu zrušila plánovanou návštěvu Severního Irska. Lékaři jí doporučili, aby si několik dní odpočinula. V noci na čtvrtek pak podstoupila v nemocnici blíže nespecifikovaná vyšetření, načež se vrátila na hrad Windsor. Byla to její první hospitalizace od roku 2013.

Dnes Alžběta II. absolvovala první pracovní povinnosti od poloviny minulého týdne. Z hradu Windsor královna prostřednictvím videohovoru poskytla audience novým velvyslancům Švýcarska a Jižní Koreje v Británii.

Královna podle zdrojů agentury Reuters doufá, že její neúčasti na klíčové klimatické konferenci OSN nikdo nezneužije k vlastní neúčasti. Na konferenci nepřijede ruský prezident Vladimir Putin a podle diplomatických zdrojů Reuters ani čínský prezident Si Ťin-pching. Svou účast naopak potvrdil jeden z velkých znečišťovatelů - Indie, zastoupí ji premiér Naréndra Módí.

Účast panovnice na konferenci COP26 byla o to očekávanější, že se královna v posledních týdnech opakovaně nebývale razantně vyjádřovala k ochraně klimatu. V polovině října novináři zachytili Alžbětu, jak se v rámci soukromé konverzace rozčiluje, že světoví státníci "jen mluví, ale nekonají". Vyjádřila také znepokojení nad tím, že neví, kdo nakonec do Glasgow přijede.

Téma ochrany klimatu často zmiňují i princ Charles a jeho syn William, kteří oba míří do Glasgow. Princ William v polovině října vyzval, aby se miliardáři místo cest do vesmíru soustředili na záchranu planety Země. V rozhovoru, který odvysílala stanice BBC, také varoval před "klimatickou úzkostí", kterou podle něj trpí mladší generace. William je také patronem soutěže The Earthshot Prize za přínos k řešení největších problémů životního prostředí.

Tématu se dlouhodobě věnuje i Charles. Vyzval například hlavy států a vlád, aby spolupracovaly s představiteli byznysu a soukromého sektoru na společném řešení klimatické krize, politiky obvinil z nečinnosti.

Britská veřejnost sleduje zdravotní stav panovnice, která oslaví příští rok 70 let na trůnu, velmi bedlivě. Až do své nedávné hospitalizace se prakticky denně účastnila akcí na veřejnosti. Minulé úterý na hradě Windsor pořádala dárcovskou konferenci před COP26, mezi hosty byl například Bill Gates. Na začátku října se Alžběta II. poprvé po letech objevila na veřejnosti s vycházkovou holí, kterou si pomáhala při chůzi po nerovném terénu na cestě do Westminsterského opatství. Královna už chodila o holi v letech 2003 a 2004, ale to bylo krátce po operaci kolena. V nemocnici byla královna na delší dobu naposledy v roce 2013. Podle listu The Sunday Times královna kvůli velké únavě a celkovému vyčerpání na radu lékařů přestala pít gin u oběda a vynechává i večerní martini.

Po dubnovém úmrtí Alžbětina manžela prince Philipa se spekulovalo, že by královna mohla odejít do důchodu nebo se stáhnout do ústraní. Královna ovšem nadále zastává své povinnosti, jen již nejezdí do zahraničí. Tam monarchii zastupuje princ Charles.