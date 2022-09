Alžběta II. měla silný smysl pro povinnost, o lidi měla zájem, říká velvyslanec

Praha - Královna Alžběta II. byla moudrá, vtipná, pracovitá a měla silný smysl pro povinnost. O lidi přitom měla skutečný zájem. Českou republiku vnímala pozitivně a prezident Václav Havel na ni při její návštěvě v roce 1996 udělal dobrý dojem. V rozhovoru s ČTK to řekl britský velvyslanec v ČR Nick Archer. Nový panovník Karel III. bude podle něj velmi dobrý král a naváže na odkaz své matky. Rozumí roli monarchy a ví, že stejně jako v případě královny je jeho zásadním úkolem lidi spojovat.

Královna Alžběta II. podle Archera dokázala po svém nástupu na trůn v roce 1952 navázat na odkaz svého otce Jiřího VI. a konsolidovat a citlivě a tiše modernizovat britskou monarchii. "Máme tendenci to považovat za samozřejmost, ale ona byla velmi moudrá žena a myslím, že vytušila, že je třeba provést změnu. Ale že ta změna musí jít určitým tempem, aby monarchie neztratila své tradiční příznivce, zatímco se snaží udržet kontakt s mladšími lidmi," uvedl velvyslanec. "Myšlenka, že ve 21. století velmi přirozeně vzhlížíme k monarchovi, je další věcí, za kterou je zodpovědná," pokračoval.

Královna Alžběta II. byla podle Archera velmi sympatická. V této souvislosti diplomat připomněl, že se sám pohyboval kolem dvora, když pracoval pro tehdejšího prince Charlese, a že královna Alžběta II. navštívila Maltu, když tam byl vysokým komisařem, a měl proto příležitost s ní mluvit. "Byla velmi vtipná a radovala se ze života, viděla v něm absurdity a byla hluboce křesťansky založená, takže měla silný smysl pro povinnost," poznamenal velvyslanec. "Ptal jsem se sám sebe, co znamená povinnost. Neznamená to dělat, co musíte, neochotně. Věděla, co má dělat, přijala to a postavila na tom svůj život, takže z ní nikdy nevyzařovala neochota," doplnil.

S lidmi to královna podle Archera uměla; ačkoliv jich potkala mnoho, vždy projevovala zájem o daného člověka jako takového, bez ohledu na jeho společenské postavení, původ či vyznání. Pro britské diplomaty byla podle velvyslance zosobněním služby vlasti. "Vždycky již navštívila zemi, kam jsme se chystali... Českou republiku vnímala pozitivně a osobně také Václava Havla, který se o ni během návštěvy staral," řekl velvyslanec.

"Díval jsem se na fotografie ze státní návštěvy. Je z nich jasně patrné, že to byla velmi uvolněná událost. Musím vyjádřit uznání Václavu Havlovi, který myslím, že udělal dojem na královnu i na prince z Walesu jako opět zosobnění vaší země," poznamenal velvyslanec. Podle Archera byl Havel sympatický a královská rodina si po setkání s ním mohla myslet, že "takoví jsou Češi". "Pak samozřejmě začal přijíždět princ z Walesu, který se velmi soustředil na to, co by mohl udělat, aby pomohl, zejména po stránce kulturního dědictví," poznamenal Archer. Princ Charles, který se po úmrtí své matky Alžběty II. stal novým britským králem Karlem III., v minulosti třikrát navštívil Českou republiku a dvakrát i Československo. V souladu se svými zájmy se tu věnoval zakládání fondu na ochranu pražských památek. "Nechtěl přijet do Prahy jako turista, chtěl přijet do Prahy, aby zjistil, jak může pomoci," řekl Archer.

Velvyslanec je přesvědčen, že Karel III. bude velmi dobrým králem. Zároveň bude v monarchii znát kontinuita a podobnost nového krále s Alžbětou II. "Rozhodující je, že pro nás je hlava státu sjednotitelem," poznamenal Archer. Dodal, že Spojené království a dalších 14 zemí britského Společenství, v nichž je hlavou státu britský monarcha, je velmi různorodých. Pro monarchu je podle Archera proto naprosto zásadní, aby dokázal lidi spojovat. Před nástupem na trůn se princ Charles například vyjadřoval ke změnám klimatu, ve svém prvním projevu k britské veřejnosti poté, co se stal králem, řekl, že již nebude moci věnovat tolik času a energie nadacím a tématům, na kterých mu velmi záleží. V této souvislosti velvyslanec podotkl, že role monarchy je práce na plný úvazek, jak je z činů nového krále již nyní patrné.

Co se týče zahraničních cest, budou Karla III. podle Archera nejprve čekat návštěvy zemí, kde je oficiálně hlavou státu. Na dotaz, zda v blízké době navštíví také Českou republiku, velvyslanec odpověděl, že nemůže předvídat kdy, ale že by byl "přiměřeně optimistický", protože "tuto zemi zná a líbí se mu". V této souvislosti dodal, že královské návštěvy často souvisejí s významnými událostmi či výročími a bývají potvrzením něčeho dobrého, co se stalo. "Myslím, že když královna přijela do České republiky v roce 1996, byl to pocit, že Česká republika prošla tímto procesem revoluce proti komunistům, demokratizace a že se členství v NATO a EU blíží," uvedl velvyslanec.