Alžběta II. byla největším britským diplomatem, řekli Trussová i Johnson

Londýn - Královna Alžběta II. byla největším britským diplomatem a její oddanost povinnostem byla příkladem pro všechny, řekla premiérka Liz Trussová na dnešním zasedání dolní komory britského parlamentu věnovaném památce zesnulé panovnice. Byla nám oporou v těžkých časech, za pandemie covidu-19 nám dávala naději, dodala Trussová. Jejímu projevu předcházela společná minuta ticha, všichni poslanci jsou oblečení v černém, dění v parlamentu je živě přenášeno. Ve 14:00 SELČ začali vojáci po celé Británii odpalovat slavnostní salvy na počest královny.

Británií se nejprve v poledne místního času (13:00 SELČ) rozezněly zvony a vzápětí začalo speciální zasedání parlamentu. Schůzi předsedá Lindsay Hoyle, podle kterého se panovnice zapsala do dějin nejen svými státnickými činy, ale také laskavým a lidským přístupem. Alžběta II. byla poprvé na půdě parlamentu v listopadu 1952 a během její vlády se podle Hoylea osmnáctkrát konaly všeobecné volby.

"Velmi jsem si cenila jejích moudrých rad a jsem ráda, že se se mnou velkoryse podělila o své hluboké zkušenosti s vládnutím, a to i v posledních dnech," řekl Trussová, kterou královna jmenovala do funkce v úterý. Díky Alžbětině vládě je Británie podle Trussové dynamickou zemí. Každý, kdo ji potkal, si to bude pamatovat po zbytek života a je ikonou i pro ty, kteří se s ní nikdy osobně nesetkali, řekla premiérka.

"Byla nejlepším státníkem a diplomatem ze všech," řekl v parlamentu bývalý premiér Boris Johnson. Připomněl její schopnost vést a povzbudit národ, dát mu naději v těžkých časech, její humor i žerty během velkých mezinárodních akcí.

Hold složil královně i lídr opozičních labouristů Keir Starmer, následovat budou mnozí další poslanci. Schůze bude pokračovat až do 19:00 hodin SELČ, kdy bude přerušena pro sledování přenosu prvního veřejného projevu nového krále Karla III. Poté bude schůze pokračovat do 23:00 hodin SELČ a poslanci se zcela výjimečně sejdou i v sobotu, uvedl Hoyle na úvod zasedání.

„Včerejšek (čtvrtek) byl dnem, o kterém jsme všichni věděli, že jednou přijde. V hloubi srdce jsme ale doufali, že se to nestane,“ začala svou oslavnou řeč na královnu bývalá konzervativní premiérka Theresa Mayová. Ze všech státníků, které za svou kariéru Mayová potkala, je dle jejích slov nejpůsobivější právě Alžběta II. Královna nečekala, že bude vždy v popředí, uměla používat zdravý rozum, dovedla národ vést, i se přidat k jeho oslavám a měla respekt po celém světě, řekla Mayová. Její projev v parlamentu vyvolal několikrát bouřlivý smích, například její vyprávění o tom, jak ji královna osobně odvezla na Balmoral, nebo jak na pikniku vrátila na zem spadlý sýr zpět na talíř a panovnice to s úsměvem kvitovala.

Celou Británií odpoledne zaznělo 96 salv na počest zesnulé královny Alžběty II., jedna za každý rok života panovnice. Střílelo se Londýně v Hyde Parku a v pevnosti Tower, kanóny byly také u megalitické památky Stonehenge, na hradbách v Edinburghu, v Cardiffu nebo v enklávě Gibraltar. Střelbě všude přihlížely nastoupené jednotky ve slavnostních uniformách a ze vzdálenosti desítek metrů také veřejnost. Salvy trvaly celkem 16 minut.