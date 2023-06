Alternativa pro Německo má rekordní popularitu

Berlín - Popularita koaliční vlády sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze se výrazně propadla, spokojen je s ní jen každý pátý. V aktuálních průzkumech se naopak daří populistické až krajně pravicové Alternativě pro Německo (AfD), která by získala stejný počet hlasů jako kancléřova sociální demokracie (SPD). Spolupředseda AfD Tino Chrupalla je s výsledkem sondáží spokojený a očekává další růst zájmu o stranu.

"Náš směr sedí," napsal Chrupalla na twitteru v reakci na průzkumy, podle kterých se strana přiblížila k 20 procentům. Podle sondáže agentury INSA pro nedělník Bild am Sonntag by pro AfD hlasovalo 19 procent lidí, což by bylo stejně jako pro SPD. Ve spolkových volbách v září 2021, které SPD vyhrála, dalo hlas sociálním demokratům 25,7 procenta, zatímco AfD získala okolo 10,3 procenta.

SPD, která v koalici vládne se Zelenými a liberálními svobodnými demokraty (FDP), na popularitě ubírají nejen následky války na Ukrajině včetně vysoké inflace, ale také vnitrovládní spory. Jeden z nejviditelnějších nesouladů se týká budoucnosti vytápění, kdy Zelení požadují radikální odklon od kotlů na plyn a olej a přechod k tepelným čerpadlům. Liberálové s rychlou změnou nesouhlasí.

Průzkum INSA by se 27 procenty vyhrála konzervativní unie CDU/CSU opozičního předáka Friedricha Merze, o druhé místo by se pak dělili sociální demokraté s AfD. Vládní Zelení a liberálové by získali 13, respektive devět procent. Do Spolkového sněmu by se dostala ještě postkomunistická Levice s pěti procenty.

V aktuální sondáži DeutschlandTrend, kterou pro televizi ARD zpracovala agentura Infratest Dimap, získali sociální demokraté a AfD shodně po 18 procentech. Vítězem se stali s 29 procenty konzervativci. Z tohoto průzkumu rovněž vyplynulo, že se současnou spolkovou vládou je spokojeno, případně velmi spokojeno, dvacet procent dotazovaných. To je o osm procentních bodů méně než v květnu a nejméně od prosince 2021, kdy se Scholzova koalice ujala v Německu vlády.

Zatímco podle průzkumů Infratest Dimap a INSA je poměr sil mezi SPD a AfD vyrovnaný, agentura Kantar v sondáži zveřejněné počátkem června slibuje sociálním demokratům 20 procent a AfD 17 procent. Vítězem hlasování by podle Kantaru byli konzervativci CDU/CSU s 27 procenty.

Řádné spolkové volby se budou konat na přelomu léta a podzimu 2025, mezitím ale Německo čeká několik voleb v jednotlivých spolkových zemích, kde výsledek mohou celostátní témata výrazně ovlivnit. Pozornost se soustředí mimo jiné na Sasko, které novou regionální vládu bude vybírat na podzim v roce 2024. Aktuální průzkumy ukazují, že AfD by zde mohla porazit vládní Křesťanskodemokratickou unii (CDU) zemského premiéra Michaela Kretschmera. Podobná je situace v Durynsku, kde budou volby v nadcházejícím roce. Také zde průzkumy slibují vítězství AfD nad Levicí, která v této spolkové zemi společně se Zelenými a SPD vládne.

