Alšova galerie má výjimku pro výstavu ruské avantgardy, otevřela

Hluboká nad Vltavou (Českobudějovicko ) - Alšova jihočeská galerie (AJG) získala dnes výjimku od hlavní hygieničky ČR a otevřela výstavu ruské avantgardy v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou. Zájem o díla Vasilije Kandinskeho nebo Kazimira Maleviče návštěvníci mají. Za hodinu smí do sálu kvůli omezením proti šíření koronaviru nanejvýš 25 lidí. Zaměstnanci nemocnic mají vstup zdarma. ČTK to dnes řekl ředitel AJG Aleš Seifert. Ostatní galerie v kraji jsou zatím zavřené kvůli epidemické situaci.

Fotogalerie

Z Muzea umění v Jekatěrinburgu si galerie půjčila 36 maleb. Kolekce zahrnuje díla, která vytvořili Malevič, Kandinskij, Alexandr Rodčenko, Natalia Gončarovová nebo Michail Larionov. Jsou to malby z let 1910 až 1920. Výstava potrvá do 1. srpna.

AJG otevřela výstavu dnes v poledne. "Zájem je překvapující. Již se zaplňují rezervace na pozdní odpolední hodiny, což mě potěšilo a jednoznačně dokládá zájem o výstavu. Myslím, že zítra (v pátek) a o víkendu bude velmi slušný zájem," řekl ředitel. Doufá, že denně do sálu přijdou stovky lidí.

Kvůli koronaviru musela galerie výstavu o rok odložit. Ministerstvo kultury dalo galerii již dříve dotaci 1,8 milionu Kč, aby pokryla ztráty z nákladů. Letos na jaře požádala AJG ministerstvo zdravotnictví, aby ji zařadilo do pilotního rozvolňovacího projektu.

Základní vstupné je 225 Kč. Zaměstnanci nemocnic, kteří předloží ID kartu, mají vstup zdarma. Jde o symbolické poděkování za jejich práci při pandemii. Vstupenky je nutné si předem zamluvit v online systému. V ceně je započítaný respirátor. Pracovníci galerie budou návštěvníkům měřit teplotu. Lidé v sále musí mít respirátor nebo nanoroušku. Galerie nevyžaduje negativní test na covid. Prohlídka trvá maximálně 50 minut, uvedla v tiskové zprávě vedoucí produkce AJG Paulina Skavova.

Vedení galerie chtělo na ruskou avantgardu přilákat i návštěvníky z Německa a Rakouska. Kvůli covidu a omezením na hranicích to dosud není možné. "Zatím ani neinzerujeme v zahraničí, spíš to necháváme na začátek června, abychom měli nějakou jistotu, že se vůbec hranice otevřou. Pevně v to doufáme a věřím, že konec června a červenec by mohly být měsíce, kdy by zahraniční turisté mohli zaplnit Hlubokou, Krumlov a jižní Čechy," řekl ředitel.

Sbírka z Jekatěrinburgu ze začátku 20. let minulého století, se v Evropě jako celek objevila jednou, v roce 2016 v Budapešti. Pojistné smlouvy jsou v miliardách Kč. Jako výstava často cestuje; z jižních Čech zamíří do Moskvy, pak do jihokorejského Soulu. Ruské umělce představila AJG už v roce 2015 kolekcí Ilja Repin a ruské umění, která přilákala 13.000 lidí.

Alšova jihočeská galerie vznikla v roce 1953. Ozdobou jejích sbírek, které zahrnují přes 28.200 předmětů, jsou díla z gotiky a ze 60. let minulého století. Zřizuje ji Jihočeský kraj, letos jí dal na provoz 45,1 milionu Kč. V roce 2019 navštívilo galerii podle výroční zprávy 61.793 lidí. Loni byla kvůli pandemii koronaviru dlouho zavřená, přišlo 29.429 návštěvníků.